G7聯合聲明譴責普亭侵略烏克蘭 重新引戰入歐洲

七大工業國組織領導人24日緊急開會，並發布聯合聲明譴責俄羅斯。(美聯社)

七大工業國組織（G7 ）領導人24日緊急開會並發布聯合聲明，譴責俄羅斯實施大規模軍事侵略，破壞烏克蘭 領體完整、主權與獨立，G7將提出嚴厲和協調一致的經濟與金融制裁。

此外，聯合聲明也提到，這次侵略行動部分取道白俄羅斯 ，譴責白俄羅斯參與侵略行動。

聯合聲明指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）重新將戰爭引入歐洲大陸，自置於歷史錯誤的一端；譴責普亭持續拒絕參與外交互動，解決關於歐洲安全的問題。

聯合聲明表示，G7致力於維護和平、穩定和國際規範，團結一致支持烏克蘭人民及其民選政府，隨時準備提供人道援助。

聯合聲明表示，重申對烏克蘭主權、領土完整等承諾，遭非法占領的克里米亞地區，和自行宣布的「共和國」之流，均屬於烏克蘭不可分割的一部分；G7將採取必要措施，維護國際秩序完整，也會密切關注全球石油和天然氣市場的狀況，確保彼此協調，實現全球能源穩定供應的共同利益，並隨時應對可能的干擾。

G7會議自美東時間上午9時許舉行，到近10時30分結束，除了美國總統拜登，與會者還包含德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、日本首相岸田文雄、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。