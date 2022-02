CNN報導,烏克蘭 軍隊總參謀部表示,24日稍早,在俄羅斯 軍隊襲擊烏克蘭時,擊落俄軍五架飛機和一架直升機。

根據俄國 國家通訊社塔斯社報導,俄軍否認此一說法。

What’s happening on the ground in Ukraine?



Large explosions have been heard in the Ukrainian capital Kyiv, Kharkiv and other areas of Ukraine pic.twitter.com/qCpoPED5C7