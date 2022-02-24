影／烏克蘭多處遭飛彈空襲！ CNN：已造成數百人傷亡

俄國總統亭宣布在烏克蘭展開特別軍事行動後，烏國境內多處陸續遭到飛彈攻擊。（美聯社）

俄國 總統普亭 宣布在烏克蘭 展開特別軍事行動後，烏國境內多處陸續遭到飛彈攻擊，CNN報導指出，這些空襲已造成數百人傷亡，但官方還未公布實際的死傷人數與空襲細節。

CNN駐基輔特派記者錢斯（Matthew Chance）指出，根據烏克蘭內政部說法，在境內發生的空襲已造成數百人傷亡，但不清楚有多少人死亡、受傷或其它更多細節。錢斯在稍早的直播中還聽到背後傳來明顯爆炸聲，他強調，這是待在基輔以來首次聽到類似聲響。

此外，烏克蘭首都基輔在當地時間早上七點起接續響起空襲警報，連烏西城市利沃夫的CNN記者也在早上7時45分聽到空襲警報。本週稍早，一些外交官從基輔搬到利沃夫，擔心俄國隨時會對基輔下手。

CNN’s Matthew Chance in Kyiv, Ukraine, stops his live reporting to put on gear as he and the team hear loud explosions near the city. https://t.co/y7MglyEtcd pic.twitter.com/YShfN9OBQf — CNN (@CNN) February 24, 2022