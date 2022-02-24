我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲！ CNN：已造成數百人傷亡

編譯徐榆涵／即時報導
俄國總統亭宣布在烏克蘭展開特別軍事行動後，烏國境內多處陸續遭到飛彈攻擊。（美聯社）
俄國總統亭宣布在烏克蘭展開特別軍事行動後，烏國境內多處陸續遭到飛彈攻擊。（美聯社）

俄國總統普亭宣布在烏克蘭展開特別軍事行動後，烏國境內多處陸續遭到飛彈攻擊，CNN報導指出，這些空襲已造成數百人傷亡，但官方還未公布實際的死傷人數與空襲細節。

CNN駐基輔特派記者錢斯（Matthew Chance）指出，根據烏克蘭內政部說法，在境內發生的空襲已造成數百人傷亡，但不清楚有多少人死亡、受傷或其它更多細節。錢斯在稍早的直播中還聽到背後傳來明顯爆炸聲，他強調，這是待在基輔以來首次聽到類似聲響。

此外，烏克蘭首都基輔在當地時間早上七點起接續響起空襲警報，連烏西城市利沃夫的CNN記者也在早上7時45分聽到空襲警報。本週稍早，一些外交官從基輔搬到利沃夫，擔心俄國隨時會對基輔下手。

烏克蘭 俄國 普亭

上一則

俄羅斯「全面入侵」 烏克蘭：已登陸敖德薩等2地

下一則

普亭向烏克蘭軍隊喊話: 放下武器 可保一命

延伸閱讀

烏克蘭首都基輔接連爆炸聲 傳軍事指揮中心遭飛彈攻擊

烏克蘭首都基輔接連爆炸聲 傳軍事指揮中心遭飛彈攻擊
塔斯社：俄國撤離駐烏克蘭使領館外交人員

塔斯社：俄國撤離駐烏克蘭使領館外交人員
CNN：普亭下一步怎麼走？ 美國警告恐成真

CNN：普亭下一步怎麼走？ 美國警告恐成真
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
脫口秀節目主持人比爾馬艾19日在節目中批評谷愛凌代表中國出賽。（影片截圖）

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

2022-02-20 01:58

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義