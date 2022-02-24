俄羅斯「全面入侵」 烏克蘭：已登陸敖德薩等2地

烏克蘭外交部長庫列巴24日在推特上表示「俄羅斯已對烏克蘭發動全面入侵」，並以武器襲擊城市為目標。（路透）

俄羅斯 總統普亭 授權在烏東作戰後，烏克蘭 各地的記者與目擊者24日凌晨陸續通報爆炸聲響的消息。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）24日在推特上表示「俄羅斯已對烏克蘭發動全面入侵」，並以武器襲擊城市為目標。據報澤倫斯基總統召集國安會議，將宣布全境戒嚴。

CNN整理，烏克蘭首都基輔、位於東北的第二大城哈爾科夫、距頓內次克分離分子控制區以北約120公里的克拉莫托斯克（Kramatorsk）、中南部城市第聶伯羅（Dnipro）、烏東主要港口城市馬里烏波爾（Mariupol）、黑海港口城市敖德薩（Odessa）及東南部城市紮波羅熱（Zaporizhzhya）等地均有類似通報。

路透報導，烏克蘭文傳電訊社（Interfax Ukraine）報告稱「烏克蘭各地的軍事設施遭到火箭彈襲擊，俄羅斯軍隊已登陸南部港口城市敖德薩（Odessa）和馬里烏波爾（Mariupol）。此外，該報告還提到機場人員和乘客正在從基輔的鮑里斯波爾國際機場（Boryspil International Airport）撤離。

庫列巴在推文中表示「普亭剛剛對烏克蘭發動全面入侵，和平的烏克蘭城市正在遭受襲擊，這是一場侵略戰爭，烏克蘭將自衛並贏得勝利，世界可以且必須阻止普亭，現在是採取行動的時候了」。