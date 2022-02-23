烏克蘭首都基輔接連爆炸聲 傳軍事指揮中心遭飛彈攻擊

俄烏情勢緊張，圖為烏克蘭自願者接受軍事訓練。（美聯社）

路透引述烏克蘭內政部 官員說法報導，位於烏克蘭首都基輔和東北部城市卡爾可夫（Kharkiv）的軍事指揮中心遭到飛彈攻擊。

路透稍早引述目擊者的說法報導，烏克蘭首都基輔24日清晨在傳出一陣類似砲火聲響後，又傳出幾聲爆炸聲響。此前，俄羅斯總統普亭已授權軍隊在烏克蘭東部的頓巴斯地區執行一項特殊軍事行動，幾分鐘後，基輔就傳出一陣類似砲火的聲音。

另外，國際文傳電訊社也引述烏克蘭媒體報導，基輔的主要機場鮑里斯波爾國際機場附近也傳出炮火聲。

另外，烏克蘭內政部長以簡訊告訴美國NBC新聞，表示「巡弋飛彈和彈道飛彈攻擊正在進行中」。

美國有線電視新聞網CNN的駐基輔的記者在即時連線報導時表示，他的團隊被烏克蘭內政部長的顧問通知，「入侵已經展開」，「而他表示我們已聽到這些爆炸聲，是飛彈攻擊」，「但他未進一步提供受攻擊的標的」。

美國白宮發布聲明說，總統拜登 表示，俄羅斯總統普亭「選擇一場有預謀的戰爭，將造成災難性的生命損失和痛苦」，「美國及盟國和夥伴將以統一和果斷的方式作出回應」。

拜登說，他將在24日與七大工業國（G7）領袖討論這場危機。