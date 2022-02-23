白宮評估普亭正「即興發揮」 官員警告：俄準備好進攻

白宮發言人莎奇說，白宮認為普亭現在是在即興發揮。（歐新社）

當歐洲和美國爭先恐後宣布制裁俄羅斯 ，美國官員表示，莫斯科似乎比先前更加準備就緒，將對鄰國烏克蘭發動全面性侵略。

財經網站CNBC報導，烏克蘭警告國民避免前往俄羅斯，如果已經在那裡，應立即離境，這是在俄羅斯總統普亭 周三表示莫斯科「始終對外交保持開放態度」之後，而前幾天，普亭承認烏東兩個分裂區是獨立國家並進軍該地。

歐盟訂周四召開緊急會議，據傳正考慮針對俄羅斯人士施加另一輪制裁。美英官員也宣布或威脅要採取更多報復措施。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，白宮認為，普亭對美國和北約的幾項決定感到措手不及，現在被迫即興發揮。她說：「白宮評估，普亭沒想到美國擁有現有的訊息水準，沒想到美國會發布那麼多的訊息，也沒想到國際社會會這麼團結」。

拜登最近幾周和美國高階軍事指揮官採取非比尋常途徑，公開發布他們認為俄羅斯在俄烏邊界集結逾19萬兵力的盤算。拜登上周五表示，有理由相信俄羅斯軍隊打算在未來一周襲擊烏克蘭，將瞄準有280萬人口的基輔。對於他國軍事戰術的預測，美國以往幾乎從來不會預先公告周知。

美國國防部資深官員表示，俄羅斯已準備好發動大規模的侵略。美國國防部發言人柯比 （John Kirby）在周三的記者會上說，俄軍持續在邊界集結，讓美國相信俄羅斯已具備侵略能力，但無從確定實際做法和時間表，只有普亭會知道。

柯比表示，如果莫斯科進一步入侵烏克蘭，五角大廈將戰爭造成的破壞直接咎普亭。柯比說：「如果普亭選擇戰爭，就是選擇了暴力，意味故意選擇將生命置於危險之中，士兵和平民的性命。」

柯比重申，美國及盟國仍希望通過外交途徑解決衝突，但普京沒有給出採取這條路線的「任何跡象」，「他將為此擔負起責任」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點