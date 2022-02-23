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德美接力 中止天然氣管線北溪2號並制裁該公司CEO

一洲焦點／新冷戰已開打 新3軸心國 西方消極應戰

德美接力 中止天然氣管線北溪2號並制裁該公司CEO

記者張文馨／華盛頓報導
總統拜登23日宣布制裁「北溪2號」母公司Nord Stream 2 AG和企業高層。(美聯社)
總統拜登23日宣布制裁「北溪2號」母公司Nord Stream 2 AG和企業高層。(美聯社)

德國宣布中止德俄之間的天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2），總統拜登23日宣布，制裁該設施母公司Nord Stream 2 AG和企業高層；以北溪2號制裁俄羅斯，象徵美德在制裁選項中跨越矛盾，取得共識，拜登透過聲明感謝德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。

華府媒體Politico報導，拜登將很快簽署制裁令，除制裁公司外，也會點名該公司執行長沃寧格（Matthias Warnig）。

北溪2號公司尚未回應最新制裁。

德國一直不願承諾以北溪2號作為俄羅斯侵略的制裁代價，直到22日，德國宣布中止其認證審議程序。

美國在德國宣布制裁後，接力制裁該設施的母公司和高層人員，拜登在聲明表示，這是美國第一波對俄制裁的其中一部分，對於俄羅斯持續升高情勢緊張，美國不會猶豫不前，他也在聲明中感謝蕭茲。

北溪2號為由俄羅斯經波羅的海海底通往德國的新天然氣管道，造價110億美元，完成後俄國輸往歐洲地區的天然氣可翻倍，不過美國在內的反對派憂心，這條管線將加劇歐洲對俄國的能源依賴。

北溪2號計畫曾面臨川普政府的制裁，拜登政府上任後以符合「國家利益」為由，取消制裁，盼和緩美德關係；北溪2號至今尚未通氣，一直是美德重要矛盾。

沃寧格在川普政府時代就被點名制裁，如今再度被美國政府制裁，距離國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布豁免不到1年。

德國 拜登 俄羅斯

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