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金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄

普亭侵烏自稱維和 川普讚：俄蠶食烏是「天才手法」

記者張聲肇／綜合報導
川普23日受訪時批拜登處理俄烏危機笨拙，如果他還是總統，此事絕不會發生。(美聯社)
川普23日受訪時批拜登處理俄烏危機笨拙，如果他還是總統，此事絕不會發生。(美聯社)

在西方國家譴責俄羅斯承認烏克蘭東部地區兩個分離區獨立，可能重塑歐洲版圖之際，前總統川普22日卻稱讚普亭蠶食烏克蘭的手法是「天才」；講出這句話前幾個小時，川普也說，如果還是他擔任總統，普亭絕對不會侵入烏克蘭。

他接受保守派媒體人沙克斯頓(Buck Sexton)訪問時表示，他看到電視上普亭宣布承認烏克蘭一大塊土地「獨立」的鏡頭，不禁讚道，「真是天才手法。喔，太美妙了！」

川普說，普亭更絕的一招是，侵入人家的土地還宣稱自己的軍隊是「維和」部隊，「多聰明啊！」川普說，美國也可以派維和部隊到美國南部邊境。

普亭承認頓巴斯地區(Donbas)地區兩個親俄分離區「獨立」， 馬上派兵進駐，立即招致國際譴責。

拜登看出這是俄國入侵烏克蘭的前奏，立即宣布一系列制裁措施；拜登說，「如果俄國更進一步侵略烏克蘭，我們已準備好更進一步制裁。」

川普稱讚完普亭「手段高明」，並說，「我和他非常熟，非常非常熟，如果我還在位，根本不用想，這絕不會發生。」

他批評拜登沒把這次危機處理好，「如果處理得當，絕對沒有理由烏克蘭的情況會發展成這個樣子。」他說，相對於俄國接管一個國家和一大塊戰略地位重要的土地，拜登對俄國的制裁太弱。

川普說，如今油價和天然氣價格只會越來越高漲，「普亭不但得到他想要的，還會越來越有錢。」他說，在拜登主政下，俄國已經變得很有錢，因為油價漲了三、四倍。

普亭 烏克蘭 川普

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