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「俄國是侵略者」 拜登宣布第一波金融制裁

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美財政部宣布 制裁2俄羅斯銀行與3名親普亭人士

記者張文馨／華盛頓報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本人不在第一波制裁名單中。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本人不在第一波制裁名單中。美聯社

美國總統拜登宣布第一波對俄羅斯的制裁行動，包含2家主要金融機構，凍結俄羅斯主權債券往來，並制裁3位俄羅斯重要人士，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本人不在制裁名單。

美國財政部隨即宣布制裁名單，包含兩家與俄羅斯國防工業融資關係密切的金融機構，和旗下共42家子公司。

財政部新聞稿表示，受制裁對象為俄羅斯國有開發銀行（VEB）及俄羅斯工業通訊銀行（PSB），這兩家金融機構對俄羅斯經濟扮演重要角色，掌握數百億美元資金。

財政部表示，VEB手握530億美元資產，為前5大俄羅斯銀行，經手的主權債券、出口融資和貸款組合超過200億美元；PSB為俄羅斯第8大銀行，業務範圍包含俄國國防部超過7成的合約，以及俄羅斯軍人個人金融理財。

此外，美國財政部宣布制裁親普亭人士，包含俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫（Aleksandr Bortnikov）、PSB主席弗拉德科夫（Petr Fradkov）、俄國總統辦公室第一副參謀長吉里言科（Sergei Kiriyenko）及親屬，凍結被制裁者在美國的財產，限制美國銀行與其業務往來。

有關主權債券，財政部宣布，限制交易由俄羅斯央行、財政部和國有基金在3月1日後發布的債券。

俄羅斯 財政部 債券

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