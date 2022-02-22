「俄國是侵略者」 拜登宣布第一波金融制裁

美國總統拜登22日說明烏克蘭情勢。美聯社

拜登 總統22日說明烏克蘭 情勢表示，「毫無疑問，俄羅斯 是侵略者。美國要保持清醒頭腦看待所面臨的挑戰。」拜登宣布制裁俄羅斯的銀行和主權債券，他也說，政府會盡力確保美國企業和消費者免受油價上漲的影響。

影片來源：YouTube CNBC

針對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨晚的談話，拜登說，這是侵略烏克蘭的開端，這是俄羅斯以武力奪取更多領土的說詞；俄羅斯承認烏克蘭境內兩分離地區為獨立國家，拜登表示，這公然破壞國際法，逼國際社會要強力回擊。

拜登宣布第一波金融制裁行動，包含兩家金融機構，切斷俄羅斯政府從西方金融市場募資的管道，也無法在歐洲市場交易債券；此外，美國會制裁俄羅斯重要人士及其家人。

拜登也說，持續與德國協調確保「天然氣管線北溪2號」成為制裁項目。

俄羅斯為天然氣大國，對於美國的制裁可能會選擇減供或斷供的報復行動，勢必衝擊全球能源供應。

拜登表示，政府正在監控，確保能源供應穩定，確保制裁影響的是俄羅斯經濟，而非中斷全球能源供應；他說，緩解民眾受制裁行動衝擊，是他的重要任務。

此外，拜登說，授權調動駐歐美軍與裝備，強化美國在波羅的海的部署；「這完全是防衛舉動，美國無意與俄羅斯開戰，美國會與盟友共同保衛北約（NATO）的每一寸領土。」

拜登表示，美國政府相信俄國準備進一步發動大規模軍事攻擊，他說，俄羅斯正在升高與烏克蘭其他地區的緊張關係，包含烏國首都基輔在內的主要城市。

「還有時間避開最糟狀況」，拜登表示，他希望外交仍可行，並重申無論俄羅斯下一步怎麼做，美國都準備好團結、清楚且堅定回應。

此外，白宮表示，拜登22日會晤烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），拜登重申對烏克蘭主權和領土完整的承諾，並向烏克蘭說明美國的回應行動。

華爾街日報報導，在拜登發表談話後，三大美股（道瓊工業平均指數、史坦普500指數和那斯達克綜合指數）均開始反跌回升。