俄承認烏東獨立將出兵進駐 美認定入侵擬大力制裁

圖為22日一名示威者在位於烏克蘭首都基輔的俄國使館前抗議。(美聯社)

俄羅斯 宣布承認烏克蘭 東部兩個分離地區為獨立國家，並簽署協議讓俄軍有權建立軍事基地。俄軍進入烏東的舉動可能引發潛在災難性戰爭，美國已視為「入侵」，將予強力制裁。

俄羅斯總統普亭 21日簽署政令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立國，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地。

普亭宣布消息後，白宮宣布禁止美國個人及企業對這2個烏克蘭分離主義地區進行投資，並表示將公布更多制裁措施。不過這些措施，與華府承諾會在俄羅斯入侵烏克蘭時與盟邦聯手實施的更廣泛制裁，並不相關。

白宮官員原本表示，俄羅斯派兵進入烏東分離主義地區並非新行動，與過去做法並無太大區別，這就是為何沒有引發更廣泛制裁的原因。

但白宮今天開始改口，稱俄軍進駐烏東的行動為「入侵」，這意味俄國已越過拜登總統所說將導致美方實施強力制裁的紅線。白宮副國安顧問范納（Jon Finer）說：「入侵就是入侵，那就是目前在進行的事。」

烏克蘭親俄分離主義分子自2014年以來占領烏東兩區，自行宣布成立頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國。俄國承認這兩區獨立引發國際譴責，美國和歐洲聯盟（EU）都宣布將祭出制裁。

普亭昨天對全俄發表電視談話，指控美國和北大西洋公約組織（NATO）將烏克蘭轉變為戰區。普亭認為，北約在烏克蘭的訓練中心無異是軍事基地，同時俄國將烏克蘭可能加入北約視為直接威脅。他對烏克蘭也加以譴責，批評烏克蘭成了在傀儡政權統治下的美國殖民地。

普亭並與烏克蘭兩個分離主義共和國領導人簽署條約。根據條約內容，俄羅斯有權在這兩個地區建立軍事基地，頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國也有權在俄國建立軍事基地。雙方承諾相互防禦，並就軍事合作及承認彼此邊界簽署單獨協議。

普亭今天發表談話時強調，自己並沒有恢復俄羅斯帝國的計畫。他在克里姆林宮與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會面時表示：「我們預言，有人會揣測俄羅斯計劃在俄羅斯帝國疆界內重建帝國。這絕對與現實不相符。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）22日凌晨對全國發表談話時，指控俄羅斯破壞了為和平所做的努力，並拒絕對領土分割一事讓步。

澤倫斯基說：「我們致力走和平、外交的道路。我們遵循這條路，也只走這條路。」他說：「但我們在自己的土地上，我們不怕任何事、不怕任何人，我們不欠任何人任何東西，也不會把任何東西讓給別人。」

基輔今天將駐莫斯科最高級使節召回「諮商」，澤倫斯基並揚言切斷與俄羅斯關係，還要求立即中止北溪2號天然氣管線計畫。

德國總理蕭茲今天已表示，他將中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案審核程序。

英國首相強生今天也宣布，為懲罰普亭派軍進入烏克蘭2分離地區，將制裁5家俄國銀行和3名與普亭關係密切的俄國巨賈。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在巴黎表示，歐盟外長今天將通過對俄羅斯施加制裁。他表示，在下午巴黎論壇期間，他將召集一項緊急場外會議，屆時將做出制裁的決定。

俄國深夜承認烏東兩區獨立的消息在烏克蘭首都基輔傳遍大街小巷，許多人難以置信，但準備好隨時加入保衛國家行列。

一名來自頓內次克的22歲廚師在基輔告訴法新社：「我非常震驚。」他還說，俄國承認獨立，是他自8年前逃離烏東以來所聽聞「最可怕的消息」。

家住頓內次克附近的39歲居民維利契科（Anna Velichko）對普亭及澤倫斯基都有埋怨，「我想打普亭和澤倫斯基一巴掌」，「我希望他們能坐下來，同意結束這場戰爭」。

她住的高樓被砲彈炸得面目全非，現在只剩一小部分可以住人。

路透社記者22日清晨在頓內次克郊區看到包括戰車在內的車隊，但戰車外觀未見任何識別標記。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）22日勉勵部隊勇於面對「橫逆」與傷亡。烏克蘭國防部官網上傳列茲尼科夫發表的談話，當中他慷慨激昂告誡部隊準備開戰。「將有橫逆，將有人員傷亡，我們務必忍受苦痛，克服恐懼與絕望。」不過他也誓言，面對俄羅斯的威脅「必勝」。

儘管戰火似乎一觸即發，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，莫斯科當局依舊「對外交抱持開放態度」。

俄國外交部22日表示，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）仍準備24日在日內瓦與國務卿布林肯（Antony Blinken）進行會談。