我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭要求批准對外用兵 俄國上議院表決通過 全員贊成

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

直播／烏克蘭危機升溫 拜登對全國發表演說

中央社華盛頓22日綜合外電報導
白宮宣布拜登總統下午1時對全國發表演說。（美聯社）
白宮宣布拜登總統下午1時對全國發表演說。（美聯社）

白宮宣布，拜登總統今天就俄羅斯對烏克蘭的最新行動，對全國發表演說。

白宮表示，拜登將在美東時間下午一時發表演說，向全國民眾說明俄羅斯和烏克蘭的最新情勢，較原預定時間提前一個小時。

影片來源：YouTube The White House

俄羅斯總統普亭21日簽署政令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立國，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地。

僅具橡皮圖章形式的俄國上下議院，今天火速通過與烏東的友好條約，讓俄國和分離主義分子占據地區展開軍事合作，包括可能建立俄軍基地。普亭隨即批准這項條約。

普亭今天稍後要求國會上議院聯邦院（Federation Council）批准對外用兵，以支持烏克蘭分離主義人士，上議院隨即表決一致通過，動議立即生效。

➤➤➤普亭要求批准對外用兵 俄國上議院表決通過 全員贊成

白宮今天稍早稱俄軍進駐烏東的行動為「入侵」，這意味俄國已越過拜登所說將導致美方實施強力制裁的紅線。白宮副國安顧問范納（Jon Finer）說：「入侵就是入侵，那就是目前在進行的事。」

白宮 烏克蘭 拜登

上一則

CNN：普亭下一步怎麼走？ 美國警告恐成真

下一則

冬奧選手未被中國監控？ 專家：目前斷言還太早

延伸閱讀

CNN：普亭下一步怎麼走？ 美國警告恐成真

CNN：普亭下一步怎麼走？ 美國警告恐成真
俄軍若跨越拜登畫的紅線 白宮官員：將祭出最嚴厲制裁

俄軍若跨越拜登畫的紅線 白宮官員：將祭出最嚴厲制裁
拜登擬修美墨邊牆 擋偷渡兼復育生態

拜登擬修美墨邊牆 擋偷渡兼復育生態
布林肯、王毅熱線 拜登政府首提「反對台獨」

布林肯、王毅熱線 拜登政府首提「反對台獨」

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
脫口秀節目主持人比爾馬艾19日在節目中批評谷愛凌代表中國出賽。（影片截圖）

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

2022-02-20 01:58
俄國總統普亭與中國國家主席習近平。路透

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

2022-02-19 12:25

超人氣

更多 >
baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中