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烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

英國將實施經濟制裁 強生：普亭會發現自己失算

中央社倫敦22日綜合外電報導
英國首相強生。路透
英國首相強生。路透

俄羅斯正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令派遣部隊進入當地。英國首相強生今天表示，將立即對俄國實施嚴厲經濟制裁。

路透社報導，強生對記者表示，「我們將立刻制定經濟制裁方案。」

他表示，制裁「不僅針對頓巴斯（Donbass）地區的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）的實體，同時也針對俄羅斯本身，將盡可能嚴厲打擊俄國經濟利益。」

強生表示，普亭將會發現俄國進攻烏克蘭是「嚴重失算」，並稱莫斯科似乎執意發動全面攻擊。

強生今天稍早主持國家緊急安全委員會會議。他在會後告訴記者：「我認為現況的悲劇在於，普亭總統身邊都是與他想法相近的幕僚，他們告訴他，烏克蘭不是個正當的國家。我想他將會發現自己嚴重失算。」

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，俄國進攻烏克蘭的危機程度，等同於1962年古巴飛彈危機。當時美國與蘇聯爆發嚴重軍事危機，使得全球核戰一觸即發。

賈維德接受英國廣播公司（BBC）電台節目訪問時，被問到現在情況是否可比古巴飛彈危機，他表示：「我同意這項分析。我確實認為情況和當時一樣嚴重。」

美國1962年在土耳其部署飛彈，使得蘇聯在古巴部署彈道飛彈反制。

烏克蘭 俄國 古巴

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