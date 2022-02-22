還原現場: 普亭承認烏東兩區獨立的決策過程與演說
俄國總統普亭21日簽署命令承認自行宣稱獨立於烏克蘭的頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的主權。俄國衛星新聞社報導，一個多月前，相關法案在俄國國家杜馬（下議院）進行審議時，事態會如此發展的可能性還很小，因為這樣會破壞「明斯克模式」談判進程。
在這段時間裡，克里姆林宮最終確認，談判進程已經走不下去。兩個共和國的領導人提出請求，俄國國家安全會議進行磋商後，普亭就已持續不僅幾十年而是幾百年的問題發表看法。
21日的緊急國安會議以非常形式召開。首先，地點是在克里姆林宮的葉卡捷琳娜大廳，這是隆重舉行招待會和儀式的地方。其次是公開性，公眾聽取了幾乎所有人的發言。除普亭外，俄羅斯外交部長拉夫洛夫、國防部長蕭依古、總理米舒斯京及其他國安會員也出席了會議。會上談到了解決問題的外交方案，結論是沒有這種方案。拉夫洛夫表示：「除了承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立外，我看不到任何其他方法。」
將近晚上10點的時候，普亭開始向俄羅斯公民發表約一小時的電視講話，更像是對西方和烏克蘭的講話。普亭表示：「烏克蘭由共產俄國創立。現在，感恩的後代拆除了烏克蘭境內的列寧紀念碑，稱之為去共產主義化。你們想去共產主義化？嗯，這很合我們的胃口，但不應半途而廢。我們準備告訴你們，真正的去共產主義化對烏克蘭意味著什麼」。
普亭稱烏克蘭為列寧的「孩子」，奉列寧是烏克蘭的創建者和設計師的史觀，遭到許多西方史家駁斥。拜登政府資深官員解讀，普亭談話是在替俄國入侵烏克蘭找藉口。
普亭說：「現在這個國家已淪為美國的傀儡政權，新納粹分子當道在蘇聯和帝俄時期獲得的『嫁妝』已被揮霍和偷光，許多工業領域要麼坐吃山空，要麼已經被毀」。
普亭表示，烏克蘭繼續實行去俄羅斯化以及強迫同化的政策。烏克蘭政權已失去國家性，導致事態朝著完全失去主權的方向發展。同時，從澤倫連斯基最近的言論來看，烏克蘭打算研發自己的核武，「這並非虛張聲勢，俄羅斯不可能無動於衷」。
普亭最後總結稱，應該做出早應做出的決定：承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的主權。並表示：「我們要求那些奪取並把持烏克蘭政權的人立即停止武裝行動，否則可能繼續流血的責任將完全在於他們」。幾分鐘後，克里姆林宮就發布簽署文件的影片。
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