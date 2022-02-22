還原現場: 普亭承認烏東兩區獨立的決策過程與演說

俄羅斯總統普亭21日簽署行政命令承認烏東兩個親俄省分獨立。路透

俄國 總統普亭 21日簽署命令承認自行宣稱獨立於烏克蘭 的頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的主權。俄國衛星新聞社報導，一個多月前，相關法案在俄國國家杜馬（下議院）進行審議時，事態會如此發展的可能性還很小，因為這樣會破壞「明斯克模式」談判進程。

在這段時間裡，克里姆林宮最終確認，談判進程已經走不下去。兩個共和國的領導人提出請求，俄國國家安全會議進行磋商後，普亭就已持續不僅幾十年而是幾百年的問題發表看法。

21日的緊急國安會議以非常形式召開。首先，地點是在克里姆林宮的葉卡捷琳娜大廳，這是隆重舉行招待會和儀式的地方。其次是公開性，公眾聽取了幾乎所有人的發言。除普亭外，俄羅斯外交部長拉夫洛夫、國防部長蕭依古、總理米舒斯京及其他國安會員也出席了會議。會上談到了解決問題的外交方案，結論是沒有這種方案。拉夫洛夫表示：「除了承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立外，我看不到任何其他方法。」

將近晚上10點的時候，普亭開始向俄羅斯公民發表約一小時的電視講話，更像是對西方和烏克蘭的講話。普亭表示：「烏克蘭由共產俄國創立。現在，感恩的後代拆除了烏克蘭境內的列寧紀念碑，稱之為去共產主義化。你們想去共產主義化？嗯，這很合我們的胃口，但不應半途而廢。我們準備告訴你們，真正的去共產主義化對烏克蘭意味著什麼」。

普亭稱烏克蘭為列寧的「孩子」，奉列寧是烏克蘭的創建者和設計師的史觀，遭到許多西方史家駁斥。拜登政府資深官員解讀，普亭談話是在替俄國入侵烏克蘭找藉口。

普亭說：「現在這個國家已淪為美國的傀儡政權，新納粹分子當道在蘇聯和帝俄時期獲得的『嫁妝』已被揮霍和偷光，許多工業領域要麼坐吃山空，要麼已經被毀」。

普亭表示，烏克蘭繼續實行去俄羅斯化以及強迫同化的政策。烏克蘭政權已失去國家性，導致事態朝著完全失去主權的方向發展。同時，從澤倫連斯基最近的言論來看，烏克蘭打算研發自己的核武，「這並非虛張聲勢，俄羅斯不可能無動於衷」。

普亭最後總結稱，應該做出早應做出的決定：承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的主權。並表示：「我們要求那些奪取並把持烏克蘭政權的人立即停止武裝行動，否則可能繼續流血的責任將完全在於他們」。幾分鐘後，克里姆林宮就發布簽署文件的影片。