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曾自曝「危險意識低」 普亭的最大冒險：復興民族

編譯張佑生／綜合報導
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)還是一名年輕的蘇聯國安會(KGB)菜鳥時，他的智力評估暴露出一項性格缺陷。據普亭的自傳稱，他自己的「危險意識較低(a lowered sense of danger)」，這意味著他傾向去冒不合理的風險。

華爾街日報報導，在1989年，東德民主派抗議者準備衝進普亭在德勒斯登工作的KGB大樓。普亭回憶說，他假裝自己只是一個翻譯，走出去勸退「咄咄逼人的」人群，他當時打給莫斯科尋求支援的電話沒有得到回覆。

不久之後，普亭為之奮鬥的蘇聯解體，他曾多次將這一事件描述為20世紀最大的地緣政治災難。俄羅斯因此失去48.5%的蘇聯人口以及41%的國內生產總值(GDP)，邊境線變短，數以千萬計說俄語的人口被困邊境之外。至關重要的一點是，俄羅斯還痛失了作為全球大國和美國戰略對手的寶貴地位。

自1999年開始掌控俄羅斯大權的普亭現在正冒職業生涯中最大的風險，他試圖找回俄羅斯失去的榮耀，並挽回該國自認為過去沒有獲得的尊重。普亭尋求改寫歐洲大陸的安全格局，並至少在一定程度上抹去俄羅斯在冷戰中的失敗印記，這些舉動可能引發一場上世紀40年代以來歐洲從未出現過的地面戰爭。

在俄羅斯強權統治下的許多人看來，普亭喜歡冒險是很自然的，因為他在整個政治生涯裡一直不遺餘力地煽動俄羅斯對歷史的不滿情緒，以維護其日益軍事化和獨裁的政權的合理性。

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