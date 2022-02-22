美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

彭博報導，拜登政府官員透露美國計畫於當地時間22日宣布新的制裁措施，並以此回應俄羅斯對烏克蘭的入侵行動，目前美國正在就這一聲明與盟國進行協調。(歐新社)

彭博報導，拜登 政府官員透露美國計畫於22日宣布新的制裁措施，並以此回應俄羅斯 對烏克蘭 的入侵行動，目前美國正在就這一聲明與盟國進行協調。白宮官員稍早表示，美國總統拜登將發布行政命令，制裁頓內次克和盧甘斯克，但還不會直接對俄羅斯實施任何懲罰。

拜登與國家安全團隊舉行會議後，白宮官員表示，美國22日將宣布對俄羅斯的新制裁，但規模會比俄國若全面入侵烏克蘭小一些。

美國駐聯合國大使湯瑪斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會緊急會議上表示「美國將採取進一步措施，追究俄羅斯為這一明顯違反國際法的行為負責」。

白宮過去數月一直在避免俄羅斯入侵烏克蘭，而如今這些努力可能會徒勞無功，官員們也正在尋找最後的辦法來阻止可能在未來幾天內發生的軍事行動。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近期陸續關閉一條又一條的外交管道，且更加清楚地表明「不會被外交影響或被制裁嚇倒」。

全球安全諮詢公司歐亞集團的總裁布雷默（Ian Bremmer）認為，普亭的行動遵循一定邏輯，使他能夠對烏克蘭採取行動，同時讓西方不確定這是否嚴重到值得全面回應的程度。