美在安理會上批俄「維和烏東」是胡說 布林肯熱線王毅

美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日與中國國務委員暨外交部長王毅就北韓議題，及俄羅斯 侵略烏克蘭 局勢通話，國務院發布的摘要僅一句：「布林肯強調需要維護烏克蘭主權和領土的完整。」

中國駐聯合國 大使張軍在聯合國安理會緊急會議上表示，中方已經清楚表達立場，各方都必須克制，避免加劇緊張，中方樂見並鼓勵所有外交解決的努力，呼籲各方持續對話協商，在平等與相互尊重的基礎上，尋求合理的解決辦法。

聯合國安全理事會21日晚間9時舉行緊急會議，討論烏克蘭最新情勢發展。

聯合國安全理事會21日晚間就俄烏情勢召開緊急會議。圖為烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞發言。(歐新社)

聯合國安全理事會21日晚間就俄烏情勢召開緊急會議。圖為俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞。(路透)

相較多數國家代表在會中譴責俄羅斯逕自宣布承認烏克蘭境內的國家獨立，中國對俄羅斯態度相對溫和；張軍說的是，烏克蘭眼下情勢為許多複雜因素作用的結果，中國認為，所有國家都應依據聯合國憲章的宗旨與原則，以和平方式解決國際爭議。

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）說，俄國宣稱派遣俄軍入烏克蘭分離地區是「維持和平」，「這是胡說八道，我們都知道他們（指俄羅斯）葫蘆裡賣什麼藥。」

聯合國安全理事會21日晚間就俄烏情勢召開緊急會議。圖為美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德發言。(歐新社)

托馬斯─格林菲爾德表示，俄羅斯承認親俄分離者控制的地區為獨立國家，並派兵維和，只是捏造進一步侵略烏克蘭的藉口。

托馬斯─格林菲爾德表示，普亭宣稱「烏克蘭向西方國家爭取核武」是錯的，美國和盟國從來無意提供烏克蘭核武，烏克蘭也沒這麼說過。

「普亭宣稱擁有烏克蘭，那是100年的事了」，托馬斯─格林菲爾德說，當年蘇聯擁有的不只烏克蘭，還包括喬治亞、芬蘭等處，現在可不是1919年，現在已經是2022年。