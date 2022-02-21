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Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

安理會今晚將召開緊急會議 俄羅斯剛好是輪值主席

拜登承諾維護烏克蘭領土完整 美官員：拜普會或取消

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
圖為印度藝術學校學生繪製的美國總統拜登(左)與俄羅斯總統普亭的畫像，21日展示在孟買街頭，呼籲不要戰爭。(歐新社)
圖為印度藝術學校學生繪製的美國總統拜登(左)與俄羅斯總統普亭的畫像，21日展示在孟買街頭，呼籲不要戰爭。(歐新社)

俄羅斯宣布承認烏克蘭東部兩區獨立後，美國總統拜登今天跟烏克蘭總統澤倫斯基（Voldymyr Zelensky）說，美國支持烏克蘭維持領土完整。

白宮表示，拜登在電話中「重申美國對維護烏克蘭主權與領土完整的承諾」。

拜登也「向澤倫斯基總統說明美國最新的因應措施，包括祭出制裁的計畫。拜登總統重申，針對俄羅斯進一步侵犯烏克蘭一事，美國將迅速且果斷地因應，與盟友與夥伴步調一致」。

另外，美國今天宣布對烏東剛獲俄羅斯承認的叛軍占領區祭出金融制裁，並警告必要時將準備實施更多制裁。

美金融制裁俄 白宮：若俄侵烏會另有制裁

白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）表示，拜登將發布行政命令，「禁止美國人在烏克蘭所謂的DNR或LNR地區有新的投資、貿易與融資往來」。DNR與LNR指的是烏東分離主義分子自行成立的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

莎奇說，這項命令「將賦予權限，對被判定在烏克蘭那些地區經營事業的人祭出制裁」。她又說，這些措施與「若俄羅斯進一步入侵烏克蘭」將準備祭出的廣泛西方制裁不同。

烏東兩個自稱的共和國，與美國公民的往來早已極度受限。然而，這些制裁預示著將進入新的階段，不久後可能變成蘇聯解體後最危險的東西對抗。

布林肯：普亭無意透過外交解決問題

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抨擊俄羅斯承認分離主義分子地區，代表俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）無意透過外交解決問題。

布林肯在聲明中說，承認這兩區獨立，「與俄羅斯聲稱致力於外交的說法相抵觸，明顯是在攻擊烏克蘭的主權」。

他說，「俄羅斯的決定是普亭總統公然藐視國際法與規範的另一個例子」，他在另一則推文說，美國「將與夥伴協調採取適當措施」。

拜登率領歐洲與其他美國盟邦組成的聯盟研擬一套方案，如果集結烏克蘭邊界的俄軍發動攻擊，將對俄羅斯祭出嚴厲經濟制裁。

俄羅斯克里姆林宮多周來否認有入侵計畫，同時在烏克蘭北、東、南3邊集結大量軍人與重型武器。

普亭今天在承認烏東兩個分離區域獨立不久後，隨即命令俄軍進入這兩區執行「維和」任務。

莫斯科當局沒有提供部署軍隊的細節或日期，這項命令只說「自簽署日起生效」。

美國主管國際經濟的副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）18日曾警告，這些制裁將讓俄羅斯在國際社會中遭到「唾棄」。

多年來，莫斯科當局一直向分離主義叛軍提供秘密的金融、政治與軍事支援。

白宮表示，普亭承認那些區域獨立後，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基通話35分鐘，「重申」美國對維持烏克蘭主權的承諾。他也詳述了對俄羅斯祭出制裁的計畫。

一位官員說，拜登之後和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）談了半小時。這3位領袖「強烈譴責」普亭的決定，討論了該如何協調回應。

美官員：明天或宣布進一步制裁措施

路透報導，美國資深政府官員說，俄羅斯今天宣布烏克蘭兩個分離地區獨立後，拜登原則上同意與普亭見面的計畫可能取消，美國將在明天宣布進一步措施，可能與制裁有關。

這位官員透過視訊向記者表示，「在戰車開進之前」，美國將持續就烏克蘭局勢尋求與俄國透過外交手段解決。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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