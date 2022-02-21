俄烏不可分割？烏克蘭總統：現在不是2014年、我們不同國

據路透報導，在俄羅斯正式承認烏克蘭東部的兩個分離地區獨立後，烏克蘭總統澤倫斯基表示「我們不害怕」。(美聯社)

在俄羅斯 正式承認烏克蘭 東部的兩個分離地區獨立後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）22日凌晨發表電視談話，表示「我們不害怕」，拒絕任何領土讓步並呼籲和平。

路透報導，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）21日宣布莫斯科已承認烏克蘭東部2個分離區為主權獨立國家，並發表全國電視談話稱烏克蘭是「不可分割的一部分」。

對此，除了表示並不害怕之外，澤倫斯基還表示希望得到「西方國家的明確支持」，強調「我們在我們的土地上。我們不畏懼任何人和任何事。我們不欠任何人任何東西，也不會給任何人任何東西」，並稱烏克蘭支持政治和外交解決方案，痛批俄國此舉侵犯烏克蘭的領土完整和主權。

澤倫斯基表示：「現在不是2014年2月，而是2022年2月。這是一個不同的國家。有不同的軍隊。只有『和平』這個目標。」

他補充說，烏克蘭期待盟友採取「明確和有效的」措施來對付俄羅斯，同時呼籲烏克蘭、俄羅斯、德國和法國領袖舉行緊急峰會。

CNN：美官員已聯絡澤倫斯基 談是否撤退後方

此外，CNN報導，有消息人士透露，美國官員和澤倫斯基私下討論，是否要從首都基輔撤離到480公里之外的西部城市利沃夫（Kyiv），因為如果隨著俄羅斯持續步步進逼，撤離一事變得至關重要。

對此，白宮表示，澤倫斯基要去哪裡最終由他自己決定。