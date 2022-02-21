侵略前奏？ 俄承認烏東2區獨立 出兵維和 西方多國譴責

俄羅斯總統普亭21日承認烏克蘭東部兩個分離區為主權獨立國家，圖為頓內次克地區親俄分子在大街上高舉俄國國旗狂歡。（路透）

俄羅斯 21日承認烏克蘭 東部的分離區為兩主權獨立國家，並下令俄軍進入維和，美國等西方國家群起「強烈譴責」，控俄羅斯破壞烏克蘭主權。

拜登 21日分別和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。

根據白宮公布的通話摘要，拜登與馬克宏強烈譴責俄羅斯承認分離地區是獨立國家，將討論下一步如何應對，拜登告訴澤倫斯基，重申美國支持烏克蘭主權和領土的完整，以及說明美國將實施的制裁計畫。

俄羅斯宣布承認烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的頓內次克人民共和國（Donetsk People’s Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People’s Republic）為主權獨立國家。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）隨即透過聲明表示，拜登將很快簽署行政命令，禁止美國人在這兩處分離主義者掌握的地區投資或貿易，若俄羅斯進一步侵略烏克蘭，美國將與盟國、合作夥伴協調迅速而嚴厲的制裁措施。

國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示，這是對烏克蘭主權和領土完整的明確攻擊，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）再次明確無視國際法和規範。

英國首相強生（Boris Johnson）在記者會表示，普亭此舉破壞國際法，莫斯科的行動是壞預兆和悲慘訊號。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，俄國承認兩分離地區為主權獨立國家，進一步破壞烏克蘭的主權和領土完整，譴責俄羅斯的行動。

史托騰柏格表示，俄羅斯為烏東境內的分離主義者提供經濟和軍事支持，為烏克蘭境內的衝突火上澆油，莫斯科正在試圖自導自演捏造藉口入侵烏克蘭；「強烈敦促俄羅斯選擇外交路線，立即撤回在烏克蘭內部與邊境的軍事部署。」