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CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段

歐盟同意在烏克蘭設軍事教練團 制裁俄時機未到

中央社布魯塞爾21日綜合外電報導
烏克蘭外交部長庫列巴(圖)今天表示，歐洲聯盟（EU）「原則上」同意在烏克蘭設立諮詢性軍事教練代表團。美聯社
烏克蘭外交部長庫列巴(圖)今天表示，歐洲聯盟（EU）「原則上」同意在烏克蘭設立諮詢性軍事教練代表團。美聯社

烏克蘭外交部長庫列巴今天表示，歐洲聯盟（EU）「原則上」同意在烏克蘭設立諮詢性軍事教練代表團。歐盟外交政策首長波瑞爾則說，現在還不到制裁俄羅斯的時候。

俄羅斯近幾周在烏克蘭邊界附近集結大軍，估計達15萬兵力，引發西方擔憂可能是入侵前奏。美國和歐洲盟邦已警告莫斯科，任何攻擊烏克蘭的行動將面臨嚴重制裁；但基輔希望現在就採取相關措施，以免真正開戰。

路透社報導，庫列巴（Dmytro Kuleba）於比利時布魯塞爾準備在歐盟例行性外長會議上發言，他在會前表示：「我們希望會有決定。」

他說：「我們相信有充分和正當理由，支持現在便至少實施一些制裁措施，以證明歐盟並非光說不練。」

不過，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）及一些與會外長清楚表明，歐盟還不打算出手制裁俄羅斯。

波瑞爾告訴記者，只有「當時機來臨時」，他才會召開特別會議討論是否同意制裁，但現階段歐盟支持安排進一步磋商的最新嘗試。法國便透露，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）原則上同意就烏克蘭議題召開峰會。

法新社則報導，庫列巴在會後告訴記者：「我們原則上已與歐盟達成協議，將在烏克蘭部署一支顧問型軍事訓練代表團。這並非作戰部隊。」

他說：「相關細節、主要特徵和部署時間表仍待討論，但我們的關係能開啟這片新頁至關重要。」

一些歐盟外交官表示，這支代表團很可能從教室上課開始，幫助烏克蘭軍官提升能力。代表團預計至少要花6個月成立，目前仍不清楚是否會有歐盟軍事或文人工作人員加入。

歐盟 烏克蘭 俄羅斯

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