CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

美國CNN21日稱拜登在跟普亭會面一事上面臨巨大風險。美聯社

美國總統拜登 20日同意跟俄國總統普亭 舉行峰會，條件是俄國不入侵烏克蘭 ，但美國有線電視新聞網（CNN）認為，拜登希望在外交政策上取得標誌性勝利的同時，也面臨事與願違的巨大政治與戰略風險。

CNN分析，即便峰會明顯達成協議，拜登也是在冒著巨大風險。若峰會失敗且俄國入侵烏克蘭，拜登將面臨軟弱的指控。共和黨鷹派勢必會指責他在安撫普亭，獎勵普亭將烏克蘭當作人質的侵略行為。

任何沒有事先策畫保證成功的峰會，在政治上都是如同高空走鋼索的危險行為。拜登聲望承受不起打擊，他的支持率下滑，治國能力也受到去年美國從阿富汗的混亂撤軍影響。

儘管如此，他仍必須做出最艱難的決定。若拒絕和普亭會晤，一旦烏克蘭爆發戰爭，拜登將遭指責未將外交努力發揮到極致。

但拜登有理由冒險，縱使烏克蘭不是北約成員國，美國表明不會出兵協防，但拜登在國內有避免爆發戰爭的真正理由。俄國入侵恐導致不斷上漲的油價跟通膨率飆升，進一步衝擊民主黨期中大選選情。

有關普亭陳兵烏克蘭邊界的一種說法是，他希望恢復俄國在冷戰時期與美國平起平坐的威望。拜登其實正為普亭提供這個舞台，即便華府許多人認為俄國縱使擁有強大核武庫，實力早已大減。

不過普亭顯然願意跟美國坐下來談，就像冷戰期間美蘇峰會那樣。

至於峰會能否成功，最根本問題在於美俄立場衝突。俄國要求北約保證不讓烏克蘭加入，並從波蘭、匈牙利和羅馬尼亞等曾處於鐵幕下的北約成員國撤軍，美國對這一條件的態度是「免談」。俄國指北約東擴使其感到威脅，美國也不接受這種說法，稱北約純屬防禦性質。

普亭不斷嘗試破壞烏克蘭的穩定，若他認為入侵代價難以承受，拜登或許能為普亭建立一個外交出口，包括軍備控制與阻止核擴散在內許多議題，均能讓雙方更安全。不過在烏克蘭衝突期間，美俄在這些問題上早已不同調，因此拜普兩人的任何峰會都充滿不確定，而且很難成功。