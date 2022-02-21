俄軍邊境新部署衛星照曝光 距烏克蘭僅15公里

美國太空科技公司「Maxar」最新的衛星圖像顯示，靠近烏克蘭東北邊境的俄羅斯部隊活動加劇，駐軍部隊似乎進行新一波部署。（路透）

美國太空科技公司「Maxar」最新的衛星圖像顯示，靠近烏克蘭 東北邊境 的俄羅斯 部隊活動加劇，駐軍部隊似乎進行新一波部署，距離烏克蘭北方邊境僅約15公里。

CNN報導，Maxar指出「在別爾哥羅德（Belgorod）西北部以及索洛蒂（Soloti）和瓦魯伊基（Valuyki）附近觀察到多個新的裝甲裝備和部隊的實地部署」。據悉，這些城鎮距離俄羅斯與烏克蘭的邊界不到35公里。

根據觀察，Maxar表示「這項新活動代表先前觀察到的坦克、裝甲運兵車、火砲和支援設備的部署發生變化，先前大多部署於現有或附近軍事要塞和訓練區」，而如今部分設備和部隊被移至森林地區或附近的野戰基地。

圖像顯示，13日還包含大量部隊的營地如今空無一人，部分設備也移動至瓦盧伊基以東、距離烏克蘭邊境以北約15公里的地方。此外，CNN對該地區的幾段影片進行地理定位，顯示坦克、步兵戰車和榴彈砲等裝備皆移動至別爾哥羅德州的農村地區。

CNN更觀察到該地區的部分坦克和車輛似乎標上一個大的「Z」，代表它們正在組成一個戰鬥單位。

美國和西方盟國估計，俄羅斯近幾週來在烏克蘭邊境附近部署逾15萬大軍，華府警告俄國可能隨時發動入侵。

一名美國官員18日匿名向媒體表示：「（這些部隊）有40%到50%已就攻擊位置。他們已在過去48小時展開戰術集結。」