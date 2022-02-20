我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏與普亭通話 同意共同推動烏克蘭東部停火

圖輯／北京冬奧閉幕 交棒2026義大利雙城

馬克宏與普亭通話 同意共同推動烏克蘭東部停火

編譯李京倫／即時報導
馬克宏(圖)20日與普亭通話105分鐘，同意推動烏東停火。(美聯社)
馬克宏(圖)20日與普亭通話105分鐘，同意推動烏東停火。(美聯社)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日則致電俄國總統普亭（Vladimir Putin），兩人同意加強外交努力，全力促成烏克蘭東部停火。

克里姆林宮發表聲明說，普亭和馬克宏討論，需要加強研究外交解決方案，避免烏克蘭東部緊張情勢升高。法國總統府也發表聲明說，馬克宏和普亭同意，將在幾小時內嘗試立即召開工作小組會議，希望促成烏東停火。

馬克宏隨後致電烏克蘭總統澤倫斯基，澤倫斯基也同意立即停火，並呼籲在歐洲安全合作組織架構下與俄國盡速談判。

中央社巴黎20日綜合外電報導

法國總統馬克宏的辦公室表示，馬克宏今天與俄羅斯總統普亭通電話時，雙方同意推動烏克蘭東部地區停火。也與馬克宏通話的烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲，烏東地區立即停火。

俄國在烏克蘭邊界外集結十餘萬大軍，遭西方指控即將揮軍入侵。目前仍未見俄軍發起攻擊，但烏克蘭政府軍與東部親俄分離主義勢力近日衝突日益激烈，恐將引爆俄烏戰火。

法新社報導，艾里賽宮（Elysee）表示，馬克宏與普亭通話105分鐘，除同意推動烏東停火，他們也同意「必須以外交方式解決當前危機，並應竭盡所能找到解決方法」。俄法兩國外長明日將通話會商。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）推文除呼籲停火，也表示烏克蘭支持在烏克蘭問題三方聯絡小組（Trilateral Contact Group）的架構下進行和平會談。這個小組由烏克蘭、歐洲安全暨合作組織（OSCE）及俄羅斯代表組成。

烏克蘭軍人18日在烏國不知名地點參加演習。（Getty Images）
烏克蘭軍人18日在烏國不知名地點參加演習。（Getty Images）

烏克蘭 馬克宏 普亭

上一則

烏東親俄分離主義者砲擊 烏克蘭軍已知2死5傷

延伸閱讀

布林肯：俄侵烏「劇本」持續發展中 拜登願跟普亭接觸

布林肯：俄侵烏「劇本」持續發展中 拜登願跟普亭接觸
波頓：俄恐拖延烏克蘭危機 美處於「狼來了」危險現象

波頓：俄恐拖延烏克蘭危機 美處於「狼來了」危險現象
普亭不惜製造「新冷戰」 為的是什麼？

普亭不惜製造「新冷戰」 為的是什麼？
俄羅斯究竟會不會進攻烏克蘭？

俄羅斯究竟會不會進攻烏克蘭？

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
烏克蘭東部青少年11日替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。Getty Images

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

2022-02-15 08:05

超人氣

更多 >
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說
勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
亞培3款奶粉受汙染 1嬰死亡 FDA警告勿餵食

亞培3款奶粉受汙染 1嬰死亡 FDA警告勿餵食
送上千女性和少女給淫魔 模特兒經紀人在法獄中上吊亡

送上千女性和少女給淫魔 模特兒經紀人在法獄中上吊亡