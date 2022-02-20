烏東親俄分離主義者砲擊 烏克蘭軍已知2死5傷
烏克蘭軍方表示，烏東親俄分離主義分子19日發動砲擊，造成烏軍至少兩死五傷。但分離主義分子反控烏軍砲擊，因此不得不反擊。歐洲觀察員指出，親俄勢力控制的烏東地區一天內發生超過1500起違反停火事件，次數創今年新高。各方憂慮，烏東衝突可能成為俄國採取軍事行動的藉口。
路透報導，烏國軍方表示，19日以來已記錄到砲擊等70起違反停火事件，先前24小時則有66起。烏國內政部也指出，叛軍在前線發射的迫擊炮、大炮和火箭推進榴彈是前兩天的兩倍。
俄國支持的分離主義分子宣稱，烏軍計畫對他們控制領土發動大規模攻擊。基輔當局否認，烏國官員稱只有分離主義分子開火。當地紐時記者說，只看到分離主義分子開火，但當地居民指雙方都有開火。
烏東分離主義分子領導人19日敦促婦女和孩童撤離，並動員體格健壯的男子準備戰鬥。烏東親俄組織「頓內次克人民共和國」領導人普希林在社交媒體寫道：「我呼籲共和國所有能攜帶武器的男人為他們的家庭、子女、妻子與母親挺身而出。」
當地不少民眾相當恐慌，瘋狂搶搭前往俄國的巴士避難，也有人在俄國邊境紮營。
在白俄羅斯境內舉行的俄國與白俄聯合演習原訂20日結束，但白俄以烏克蘭東部情勢惡化為由，宣布演習延長，約三萬俄軍將暫駐白俄。這個舉動讓外界憂心，在白俄羅斯的俄軍可能南下入侵烏克蘭。
齊聚「慕尼黑安全會議」（MSC）的西方國家領導人仍堅持以外交途徑解決危機，並警告俄國若真的侵烏會面臨嚴重後果。但烏國總統澤倫斯基已開始不耐煩，敦促西方國家領導人現在就採取制裁俄國等強硬行動。他問：「你們在等什麼？我們不需要你們在我國經濟崩潰及部分國土被占領後才實施制裁。」
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