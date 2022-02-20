烏東親俄分離主義者砲擊 烏克蘭軍已知2死5傷

一名烏克蘭軍人19日在烏東盧甘斯克地區一處村落觀看親俄分離主義分子砲擊炸出的坑洞。美聯社

烏克蘭 軍方表示，烏東親俄分離主義分子19日發動砲擊，造成烏軍至少兩死五傷。但分離主義分子反控烏軍砲擊，因此不得不反擊。歐洲觀察員指出，親俄勢力控制的烏東地區一天內發生超過1500起違反停火事件，次數創今年新高。各方憂慮，烏東衝突可能成為俄國 採取軍事行動的藉口。

路透報導，烏國軍方表示，19日以來已記錄到砲擊等70起違反停火事件，先前24小時則有66起。烏國內政部也指出，叛軍在前線發射的迫擊炮、大炮和火箭推進榴彈是前兩天的兩倍。

俄國支持的分離主義分子宣稱，烏軍計畫對他們控制領土發動大規模攻擊。基輔當局否認，烏國官員稱只有分離主義分子開火。當地紐時記者說，只看到分離主義分子開火，但當地居民指雙方都有開火。

烏東分離主義分子領導人19日敦促婦女和孩童撤離，並動員體格健壯的男子準備戰鬥。烏東親俄組織「頓內次克人民共和國」領導人普希林在社交媒體寫道：「我呼籲共和國所有能攜帶武器的男人為他們的家庭、子女、妻子與母親挺身而出。」

當地不少民眾相當恐慌，瘋狂搶搭前往俄國的巴士避難，也有人在俄國邊境紮營。

在白俄羅斯 境內舉行的俄國與白俄聯合演習原訂20日結束，但白俄以烏克蘭東部情勢惡化為由，宣布演習延長，約三萬俄軍將暫駐白俄。這個舉動讓外界憂心，在白俄羅斯的俄軍可能南下入侵烏克蘭。

齊聚「慕尼黑安全會議」（MSC）的西方國家領導人仍堅持以外交途徑解決危機，並警告俄國若真的侵烏會面臨嚴重後果。但烏國總統澤倫斯基已開始不耐煩，敦促西方國家領導人現在就採取制裁俄國等強硬行動。他問：「你們在等什麼？我們不需要你們在我國經濟崩潰及部分國土被占領後才實施制裁。」