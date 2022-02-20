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拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
白宮19日稱，拜登總統20日將召集國家安全會議。圖為他19日離開華盛頓的聖三一天主教堂。（路透）
白宮19日稱，拜登總統20日將召集國家安全會議。圖為他19日離開華盛頓的聖三一天主教堂。（路透）

西方政治人物齊聚德國慕尼黑（Munich）商討烏克蘭危機之際，白宮今天重申，俄羅斯「隨時」可能對烏克蘭發動攻擊。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，總統拜登明天將罕見地召集國家安全會議（National Security Council）開會，以討論俄烏緊張情勢；總統昨天也表示，他「確信」莫斯科計畫近日內入侵烏克蘭。

烏克蘭緊張情勢升溫，西方國家代表，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內，齊聚慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）共商對策，莎奇說，拜登聽取了慕尼黑安全會議的簡報。

莎奇又說，總統的國家安全團隊重申，俄羅斯隨時可能對烏克蘭發動攻擊。

雖然烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）駁回華府有關俄國行將入侵烏克蘭的預測，並說「我們認為大家毋須驚慌」；不過，西方國家官員在慕尼黑仍繼續提出警告，指莫斯科劍指烏克蘭。

法新社報導，克里姆林宮堅稱無意進犯烏克蘭，但莫斯科對降低緊張關係幾乎沒有作為；俄羅斯國營媒體則指控基輔（Kyiv）陰謀攻擊烏東親俄的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）地區。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天警告：「美國看到更多證據顯示，俄國利用虛假消息作為可能入侵烏克蘭的藉口。」

他舉例：「雖然俄羅斯宣稱頓內茨克有汽車炸彈攻擊，但根據當地通報，情況很平靜。」

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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