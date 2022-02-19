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經濟學人：相較烏克蘭 美對台軍事承諾更堅實

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經濟學人：相較烏克蘭 美對台軍事承諾更堅實

中央社倫敦19日綜合外電報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

俄烏情勢緊繃，傳中國正仔細觀察後續發展，考慮是否決定在北京冬奧後入侵台灣。「經濟學人」記者表示，美國因應烏克蘭危機與應對中國犯台不同，相較烏克蘭，美國對台灣的軍事承諾更加堅實。

前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）1月21日接受美國福斯新聞頻道（Fox News）節目「故事」（The Story）訪問時說，美國的敵手正仔細觀察總統拜登（Joe Biden）在俄羅斯與烏克蘭衝突中如何行動，若中國領導人習近平因此認為值得入侵台灣，恐引發進一步後果威脅美國國土。

英國「經濟學人」國防記者約希（Shashank Joshi）分析指出，美國因應烏克蘭危機採取的行動，包括派遣多少部隊前往歐洲，將對美國在亞洲的盟國帶來深遠影響。

許多人認為，如果俄國對烏克蘭開戰，將嚴重損害美國的信譽，甚至會刺激中國攻打台灣，但約希表示，他對這種看法存疑。

他認為，相較烏克蘭，美國對台灣的軍事承諾更加堅實。烏克蘭不是北大西洋公約組織（NATO）的成員，並不期待美國或其他國家會提供烏克蘭安全保障，但美國對台灣卻有某種義務，即便有些模糊。

約希指出，若中國攻打台灣、把勢力觸角深入太平洋，對亞洲帶來的地理、軍事後果，將遠遠大於俄國攻打烏克蘭。

俄國目前從三方包抄烏克蘭，北面是白俄羅斯、東面是俄國西部、南面則是克里米亞半島，且持續派兵。約希表示，西方警告俄羅斯隨時會發動攻擊，且不只是造成小小的騷動，而是直取烏克蘭首都基輔。

約希指出，西方情報機構認為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）尚未決定是否要發動攻擊。他們確實認為普亭的開戰想法已經醞釀一段時間，但對於普亭是否下令則態度審慎。但約希也指出，他上周聽取各地情報官員意見，看法大多悲觀。

他認為，普亭目前讓自己置身進退兩難的處境，如果他在派遣顯然不尋常的兵力去包圍烏克蘭之後，卻又退縮，他就會顯得軟弱、會看來有些蠢，因此他必須採用其他手段來脫離這場危機。

面對烏俄懸殊兵力差距，約希指稱，俄羅斯的飛彈能夠輕易突破烏克蘭可說是頗為薄弱的空防，也能派遣空降部隊快速進攻，烏克蘭大概無力阻止。但這不代表俄羅斯能夠輕鬆擊敗烏克蘭，因為重點在於打贏了之後要怎麼辦。

他表示，如果俄羅斯想要讓烏克蘭改朝換代，將會是一場規模浩大的流血行動，將造成雙方巨大傷亡。

若俄烏開戰，雙方都將付出慘重代價。約希表示，對烏克蘭而言當然是可能喪失主權和獨立性；對俄國而言，一旦開戰，伴隨而來的是嚴厲經濟制裁，可能影響菁英階層和民眾的利益，動搖普亭政權。

他表示，俄國人民並不期待開戰，若真的開打，面對俄軍傷亡，看到被帶回家的屍袋、看到俄國軍機轟炸他們在烏克蘭的兄弟姊妹，將對俄國政壇造成重大影響。

約希也表示，儘管美國主張對俄國實施嚴厲制裁，但令人兩難的是，因為俄國和歐洲的經濟連結太深，制裁俄國的受害對象其實是歐洲國家，尤其是歐洲強烈仰賴俄國供應能源。

不過，他認為現在的氣氛不同於2014年俄國併吞克里米亞後。當時歐洲仍有些不情願制裁俄國，現在的氛圍則是，「俄國實在太過分，必須為此付出代價」。舉例來說，德國可能會暫停充滿爭議的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管線建造計畫。

約希表示，至今為止的密集外交嘗試，包括英美德法和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）都與普亭對話，但重點在於沒有搞清楚普亭到底想要什麼，沒有人真的知道結束這場危機的關鍵在哪裡。而各界對俄國的意圖充滿不信任，將像是烏雲一般，壟罩未來的外交對話。

他認為，想要化解危機有兩大方向，其一是俄國和美國做出巨大軍事讓步，像是限制中程飛彈部署、軍演更加透明化、同意不讓攜帶核武的轟炸機靠近其他國家領土等，藉此建立互信。

約希指出，第二個關鍵在於烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區。俄國希望烏克蘭給予當地反抗分子更多自治權，遭基輔當局拒絕，但若雙方能達成妥協，將是以外交化解衝突的另一個方向。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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