俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國總統普亭與中國國家主席習近平。路透

俄國 是否會入侵烏克蘭 是國際政治一大懸念，連帶的另一個大哉問則是：俄國倘若真的動手，中國會挺到什麼程度？

路透引述專家分析，外交上，北京 會支持莫斯科，經濟上或許也會支持，但軍事上不可能給予支援。即使中國僅在外交和經濟上支持俄國，都會讓北京和西方國家原本就緊張的關係惡化。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，即使中俄從「權謀之合」變成「準同盟」，兩國間遠非正式同盟，會要求一方在另一方面臨威脅時派兵。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江表示：「正如中國不指望俄國在台灣問題提供軍事援助，俄國也不預期中國在烏克蘭問題軍援，且俄國也不需要。」

如果俄國侵烏，中國不會加入國際譴責行列，藉此展現自己是可靠的朋友。中國上月31日在聯合國安理會表決是否討論烏克蘭情勢，投下反對票。這比中國在美國2014年起草聯合國安理會決議中，敦促各國不要認可俄國吞併克里米亞的表決棄權，更進一步。

專家也指出，若俄國侵烏，中國可能擴大與俄經濟合作，減輕西方國家經濟制裁影響。俄國入侵克里米亞後，中國國家開發銀行、中國進出口銀行等多間中國國有銀行，提供遭西方國家制裁的俄國國有銀行貸款。

然而，中國寧願俄國不要入侵烏克蘭。時殷弘說：「隨著國際世界如此兩極化，美國和西方國家可能聯合孤立或制裁中俄。」

北京當局不希望為俄國侵烏帶來的經濟衝擊傷神，特別是在習近平尋求連任國家主席，優先考慮穩定的一年。

中國不斷呼籲各方透過對話和平解決烏克蘭危機。時殷弘說，若俄國真的侵烏，代表俄國總統普亭對中方呼籲置若罔聞，外界將質疑中國做為中間人的效力。