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美估俄軍陳兵增至19萬 烏克蘭控俄在烏東埋炸藥

中央社／基輔18日電
烏克蘭軍情單位說，有情資顯示俄軍特種部隊已在烏東分離主義分子掌控的頓內茨克地區一些維生基礎設施埋炸藥。圖為烏克蘭軍人。美聯社
烏克蘭軍情單位說，有情資顯示俄軍特種部隊已在烏東分離主義分子掌控的頓內茨克地區一些維生基礎設施埋炸藥。圖為烏克蘭軍人。美聯社

烏克蘭軍情單位今天說，有情資顯示俄軍特種部隊已在烏東分離主義分子掌控的頓內茨克地區一些維生基礎設施埋炸藥。美國則表示確信俄羅斯會在近日攻擊烏克蘭。

路透社報導，俄羅斯已公布畫面顯示在烏克蘭邊境陸續撤軍，但美國卻認為俄軍在烏克蘭邊境集結人數，從1月底10萬人大增至16萬9000至19萬人。

烏克蘭國家安全局國防情報單位在官方推特上寫道：「（俄國特種部隊）這些措施目的是破壞我國被占區域的局勢穩定，並製造藉口來指控烏克蘭恐怖分子行為。」

國防情報單位呼籲頓內茨克（Donetsk）居民儘量別離開住家，避免搭乘大眾運輸。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）未在第一時間就烏克蘭說法回應置評請求。

烏東親俄分離主義分子今天稍早宣布撤離行動，計劃從頓內茨克（Donetsk）撤離約70萬人至俄羅斯，並以巴士搭載民眾離開。

親俄民兵控制的頓內茨克內多數居民操俄語，許多人早獲俄羅斯公民身分。烏克蘭認為，治理當地者根本不是分離主義分子，而是俄羅斯代理人，但俄羅斯否認這種說法。

美國總統拜登今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已決定要在近日入侵烏克蘭。

拜登在白宮告訴媒體：「我們有理由相信，俄軍正在謀劃，打算接下來一週或數天內攻擊烏克蘭。此刻我確信他已做出決定。」

俄羅斯新聞媒體稍後引述當地記者報導，烏東親俄分離主義分子掌控的盧甘斯克（Lugansk）地區發生兩起爆炸事件，包括德魯斯巴（Druzhba）輸油管爆炸起火。

頓內茨克地區分離主義分子領袖普希林（Denis Pushilin）指控烏克蘭政府準備在不久後攻擊頓、盧兩區，但未提供證據。基輔當局駁斥這是不實指控。

路透社提到，頓、盧兩區分離主義領袖稍早是透過影片聲明宣布撤離行動，但根據嵌入畫面的後設資料，其中至少有1支影片似乎是16日所製，而最近一波砲擊事件是在17日開始發生，不禁引起西方分析家懷疑，影片也可能被改過。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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