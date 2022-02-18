CNN：川普司法挫敗可能帶來政治麻煩

CNN分析，川普真正具備的過人才華是，每當面臨究責之際總有辦法在金蟬脫殼。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)18日分析，前總統川普 喜歡以「精通交易藝術的大師」自居，實際上川普真正具備的過人才華則是，每當面臨究責之際總有辦法在金蟬脫殼。川普游走法律及政治、商業及生活常規邊緣，相同狀況若發生於其他公眾人物身上，恐怕早就身敗名裂。然而，「不按牌理出牌」卻是數以百萬計選民受到川普深深吸引的關鍵因素。

曾歷經事業破產、私人醜聞、兩次國會彈劾的川普，接下來有一連串民事與刑事訴訟考驗。紐約州 最高法院17日裁定川普及兩名子女必須於21天內作證回答檢方詢問之後，川普先前曾多次用來自保的「川普劇本」(Trump playbook)已經開始運作。

報導指出，紐約州最高法院宣布裁決之後，川普律師團馬上便放話將會立即上訴。川普雖有權上訴，但如此手段是川普先前面臨訴訟時的因應策略。透過「以訟止訟」讓司法體系陷入泥沼而動彈不得，便可達到掩蓋真相的目的。

川普為避免與國會暴動有關的白宮 文件檔案曝光而向最高法院聲請禁止令，便是一例，只不過後來遭到最高法院駁回。川普陣營也引述多位法律專家觀點，聲稱川普擁有總統行政特權，有權阻止眾院調查國會暴動特別委員會詢問重要證人。

2020年大選過後，川普及盟友發動大量指稱選舉舞弊的訴訟，不過絕大多數都在遞狀之後便被法官駁回。有線電視新聞網分析，從川普的訴訟策略可以看出，川普相信只要是對自己不利的官司，出發點都是基於惡意，並非以法律為根據。

報導指出，對於紐約州最高法院17日的裁定，川普團隊也使出另一劑萬靈丹：針對法官展開抨擊。

川普辯護律師菲舍蒂(Ronald Fischetti)便說，對於裁決結果並未感到意外，「我根本不相信在這位法官面前，我們有任何勝訴機會」。

菲舍蒂表示：「還沒進入辯論，我們就已經輸了。」他說：「我對客戶分析說，這名法官能不能為我們帶來伸張正義的機會，我完全沒有抱持希望。」

川普陣營表示，川普是遭到紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)等民主黨人馬政治清算的受害者，因為民主黨害怕川普若再次角逐總統大選便會重掌白宮。川普陣營也說，逼迫川普在民事訴訟作證，其實是為另一起曼哈頓區域檢察官負責的刑事調查預先布局。

報導指出，一旦捲入官司越來越多，將讓川普到目前為止得以一再脫身的免責受到更多質疑；某些共和黨人士也開始擔心，川普執迷選舉陰謀論，可能讓共和黨希望在今年11月期中選舉凸顯的主打議題，變得失焦。