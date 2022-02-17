查家族生意 法官裁定：川普、伊凡卡及小唐納須出庭

紐約州最高法院法官17日裁定，紐約州針對前總統川普家族企業進行的民事調查，川普和他的兩名子女必須出庭作證。圖中從左至右分別為川普之子艾瑞克、小唐納、川普及川普之女伊凡卡。（美聯社）

紐約州 最高法院法官恩格隆(Arthur Engoron)17日在一場激烈交鋒的線上聽證會後裁定，紐約州針對前總統川普 家族企業進行的民事調查，川普和他的兩名子女必須在21天內出庭作證回答問題；這項裁決後預料川普會再上訴。

紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(Letitia James)在恩格隆裁決後發聲明表示，「今天，正義占了上風。沒有人能凌駕於法律之上，無論他們多麼有權有勢。」詹樂霞12月發傳票給川普及其子女，要求川普、伊凡卡(Ivaka Trump)及小唐納(Donald Trump Jr.)提供證詞，並索取文件檔案。

恩格隆在川普及詹樂霞辦公室律師進行兩小時聽證後，公布裁決指出，「究其實，州檢察長是著手調查一個商業實體，發現大量可能存在財務欺詐的證據，希望該實體的幾位負責人在宣誓下接受質問。她確實有權這麼做」。

此裁決將迫使川普決定是要回答問題還是保持沉默；根據憲法第五修正案，他有權反對自證其罪。

詹樂霞辦公室在聽證會中指出，川普的企業對其高爾夫球場和摩天大樓等資產使用了有「欺詐性或誤導性」的估值，藉此獲得貸款和稅務優惠，她的調查發現了相關證據。

川普的刑事辯護律師菲舍蒂(Ronald Fischetti)在線上聽證會中告訴恩格隆，川普的公司也正在接受刑事調查，要川普為民事調查出庭作證，是企圖不當規避州法「禁止檢察官 在未提供豁免權的情況下，傳喚某人在刑事陪審團前作證」；菲舍蒂表示，「詹樂霞若想要我的委託人宣誓作證，他有權獲得豁免權」。

若川普在民事調查中作證，他所說的任何話都可能被用在曼哈頓地區檢察官辦公室監督的刑事調查；川普可援引第五修正案權利在作證時保持沉默，而他過去曾批評其他人這麼做。

但菲舍蒂表示，即使川普決定保持沉默，屆時所有報紙為此大作文章，陪審團將大受影響，仍可能損害潛在的刑事辯護。

川普的另一位律師阿琳娜‧哈巴(Alina Habba)則指責詹樂霞試圖利用民事調查，來收集刑事調查的證據。

但紐約州檢察長辦公室檢察官華萊士(Kevin Wallace)向恩格隆表示，民事調查和刑事調查同時進行，並非罕見。

伊凡卡和小唐納均是川普家族企業的高階主管，兩人的律師富特法斯((Alan Futerfas)在聽證會上表示，迄今他都沒有理由相信兩人中的任一人是檢方的刑事調查目標。