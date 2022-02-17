俄稱安全要求遭美無視 將「被迫回應」包括軍事手段

圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。（路透）

美國總統拜登 17日表示，俄羅斯 侵略烏克蘭 可能性居高不下，美國相信俄國正在捏造藉口準備侵略鄰國，「種種跡象顯示，他們準備入侵烏克蘭。」不滿美國無視其安全要求，俄羅斯17日書面回覆華府，稱自己將被迫回應，包括採取軍事手段。

拜登告訴記者，有理由相信俄羅斯會涉入栽贓行動（false flag operation），「種種跡象顯示，俄羅斯準備入侵烏克蘭、攻擊烏克蘭，我認為這在幾天內會發生。」

拜登表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）會在聯合國安理會上指出可行的外交路線，而他自己目前並沒打算再度與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。

就在安理會開會前數小時，俄羅斯書面回覆美國稱，美方並未就俄國所提的安全保證提出建設性回應，俄羅斯的提議遭無視，而美國和北約在俄羅斯邊界遽增的軍事行動令人擔憂。

俄羅斯方面表示，當美方不準備以堅定的、有約束力的形式提供安全保證，俄羅斯將被迫回應，包括採取「軍事技術手段」。

所謂的安全保證，指的是俄羅斯要求北約不得接受烏克蘭及其他前蘇聯國家加入，以及北約的軍事部署須比照1997年水準，不得東擴威脅俄羅斯。

但美國與北約均強調北約的門戶開放政策，不限制誰不能加入，美國與北約上月透過書面答覆，正式駁回俄羅斯要求。