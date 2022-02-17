我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注

俄稱安全要求遭美無視 將「被迫回應」包括軍事手段

記者張文馨／華盛頓報導
圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。（路透）
圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。（路透）

美國總統拜登17日表示，俄羅斯侵略烏克蘭可能性居高不下，美國相信俄國正在捏造藉口準備侵略鄰國，「種種跡象顯示，他們準備入侵烏克蘭。」不滿美國無視其安全要求，俄羅斯17日書面回覆華府，稱自己將被迫回應，包括採取軍事手段。

拜登告訴記者，有理由相信俄羅斯會涉入栽贓行動（false flag operation），「種種跡象顯示，俄羅斯準備入侵烏克蘭、攻擊烏克蘭，我認為這在幾天內會發生。」

拜登表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）會在聯合國安理會上指出可行的外交路線，而他自己目前並沒打算再度與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。

就在安理會開會前數小時，俄羅斯書面回覆美國稱，美方並未就俄國所提的安全保證提出建設性回應，俄羅斯的提議遭無視，而美國和北約在俄羅斯邊界遽增的軍事行動令人擔憂。

俄羅斯方面表示，當美方不準備以堅定的、有約束力的形式提供安全保證，俄羅斯將被迫回應，包括採取「軍事技術手段」。

所謂的安全保證，指的是俄羅斯要求北約不得接受烏克蘭及其他前蘇聯國家加入，以及北約的軍事部署須比照1997年水準，不得東擴威脅俄羅斯。

但美國與北約均強調北約的門戶開放政策，不限制誰不能加入，美國與北約上月透過書面答覆，正式駁回俄羅斯要求。

俄羅斯 烏克蘭 拜登

上一則

上學要戴、看超級盃不戴 拜登國情咨文前 急敲口罩新規

下一則

7成有免疫力 病毒破壞力不若以往 佛奇：漸進回歸正常

延伸閱讀

上學要戴、看超級盃不戴 拜登國情咨文前 急敲口罩新規

上學要戴、看超級盃不戴 拜登國情咨文前 急敲口罩新規
拜登指俄「可能自導自演製造侵烏藉口」 莫斯科否認

拜登指俄「可能自導自演製造侵烏藉口」 莫斯科否認
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
華郵：疫情紓困詐騙案件可觀 能否追回款項成未知數

華郵：疫情紓困詐騙案件可觀 能否追回款項成未知數

熱門新聞

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
下背痛在英國成為新冠肺炎最新常見症狀之一。圖／亞洲大學附屬醫院提供

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

2022-02-11 07:42
烏克蘭東部青少年11日替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。Getty Images

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

2022-02-15 08:05
夏威夷州居民壽命長，可活80.9歲。圖為去年7月25日第一夫人吉爾．拜登前往視察時，當地民眾載歌載舞歡迎。（美聯社）

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

2022-02-11 13:40
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威14金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威14金居首
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌