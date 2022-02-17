美防長：俄正增加血液庫存 將部隊朝烏克蘭移近

美國國防部長奧斯丁今天說，俄羅斯持續囤積血液供應、將部隊朝烏克蘭邊界移近及調派更多戰機，反駁莫斯科宣稱已開始撤軍說法。(美聯社)

美國國防部長奧斯丁 今天說，俄羅斯 持續囤積血液供應、將部隊朝烏克蘭 邊界移近及調派更多戰機，反駁莫斯科宣稱已開始撤軍說法。立陶宛軍事首長也說，俄軍持續增強部署。

奧斯丁（Lloyd Austin）在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部發言表示：「我們見到他們飛回更多戰機和支援機，我們見到他們加強在黑海戰備，我們甚至見到他們囤積血液供應。」

身為退役陸軍上將的奧斯丁說：「我本身不久前也是一名士兵，我有第一手經驗，知道不會無緣無故有這些安排。如果你正準備打包回府，更一定不會做這些事。」

奧斯丁表示，由於莫斯科的軍事部署「將俄羅斯部隊帶到北約門下」，北約將探索方法來增強自身戰備。

針對烏克蘭軍隊和烏東親俄叛軍今天相互指控對方越過停火線砲擊，基輔並稱這些行為看似「挑釁」，奧斯丁說，這些事件令人擔憂。

他重申美方警告，指俄羅斯可能用栽贓嫁禍事件來讓發動攻擊合理化，「我們過去見過他們上演這種橋段。因此我們和盟友將保持警戒」。

立陶宛國防司令魯普西斯（Valdemaras Rupsys）今天接受路透社電話訪問時指出，俄羅斯武裝部隊正就定位，可在「任何時刻開始入侵」烏克蘭，「只需要一聲攻擊令下」。

他還說：「沒有跡象顯示他們正在撤離。但有跡象和數據顯示，邊界部隊正在增強、加入額外戰力，且遠離邊界的部隊也正往邊界移動。」

魯普西斯表示，俄軍目前的部署可自北方、東方和南方的克里米亞入侵烏克蘭，也可能從三方同時進攻。「他們有充足兵力來執行各種劇本，從全面入侵到占領部分地區」。