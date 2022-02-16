普亭若開戰 美國通膨飆、股市垮 重擊拜登執政

烏古蘭總統澤連斯基16日(中)在鳥國北部羅夫訥市外，視察軍事演習。他表示沒有見到俄國撤軍跡象。(美聯社)

俄羅斯是否已從俄烏邊境及白俄羅斯 撤軍仍是撲朔迷離，儘管拜登 總統警告，若俄羅斯進攻烏克蘭，它將會受到沉重經濟制裁，然而若俄羅斯真的採取軍事行動，美國及民主黨也要承受深遠的負面影響。

不少分析家及民調專家均指出，若俄羅斯開戰，一定會推高天然氣價格，勢必令美國40年來最嚴重的通貨膨脹進一步加劇、華爾街股市的升幅會一筆勾消、更讓共和黨 取得新把柄攻擊拜登的外交政策，讓早已不受民意歡迎的總統，在面對今年期中選舉時更加不穩。

歐巴馬時代的美國駐俄大使麥克福爾(Michael McFaul)指出，白宮有必要向美國人民說明白及作好準備，就是一旦俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭時可能發生的事情，以及戰爭如何影響美國國家利益。

他說：「我們可以假裝遠方的戰爭不會影響我們，但歷史教訓，尤其是兩次世界大戰均表明，戰爭最終還是會影響到我們的安全。」

雖然國會兩黨在對俄問題上已形成統一陣線，但共和黨人已開始伺機攻擊拜登，指他對普亭不夠強硬。例如早前拜登說如果普亭「小規模入侵」，美國的反應或會有所不同，雖然白宮很快澄清，但已馬上招來共和黨人群起攻擊。

除政治路線受攻擊外，美國人會感受到俄羅斯開戰所帶來的直接財政影響。

俄羅斯是世界上最大的能源供應國之一，它極有可能為了報復制裁，進一步推高已是八年新高的天然氣價格，勢必加劇已處於40年來最高水平的通膨。在民意調查中，通膨是選民最關心的問題之一。

此外，華爾街分析師指出，股市可能會因俄羅斯進攻烏克蘭而大跌，這將會動搖投資者對全球市場的信心。

拜登的盟友、民主黨籍聯邦參議員卡定(Ben Cardin)指出，當處於戰爭狀態時，對未來缺乏可預測性，這會影響民眾的信心，影響在烏克蘭的投資者，供應鏈就會出問題。

對共和黨人來說，最希望利用俄羅斯的軍事行動來重重打擊拜登；共和黨籍聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)就抨擊，「隨著在阿富汗的崩潰，拜登向全世界發出他是軟弱、優柔寡斷、效率低下的信息。」