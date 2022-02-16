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美貿易報告批中未守採購承諾 擬祭這些策略要北京負責

編譯陳韋廷／報導
中國16日遭批評未落實美中第一階段貿易協議，圖為美國前總統川普（右）跟中國副總理劉鶴前年1月15日向媒體展示剛簽署的協議。Getty Images
中國16日遭批評未落實美中第一階段貿易協議，圖為美國前總統川普（右）跟中國副總理劉鶴前年1月15日向媒體展示剛簽署的協議。Getty Images

美國16日公布對中貿易報告，除了抨擊中國未遵守世貿規範，也指責中方未落實美中第一階段貿易協議，還對這份由川普政府簽署的協議提出批評。美國除了不滿中國未達成增加採購美國商品金額目標，也特別提到中國仍禁止含有萊克多巴胺的美國牛豬肉進口問題。

紐約時報報導，美國貿易代表署（USTR）在報告中說，川普政府兩年前與中方簽署的第一階段貿易協議，未能解決美國對中國貿易方式的根本關切，協議履行情況也相當令人憂心，包括中方未實現購買美國商品與服務、農業改革，以及評估豬和牛使用萊克多巴胺問題。這種添加劑在美國廣泛使用，但中國禁用。

報告稱，在各層級政府官員的定期會議上，美國對中國落實承諾的進展表示擔憂。本月公布的數據顯示，中國遠未實現在去年底前購買額外兩千億美元商品與服務的目標。拜登政府雖稱對中國已漸感不耐，但尚未明確表示將採取何種行動回應。

但報告中也反對川普前政府試圖跟中國脫鉤的做法，認為美國必須在本國勞工和基礎設施進行重大投資，以便在一體化的全球經濟中跟中方競爭，「我們不能在美中之間建一堵牆，並假設它將解決中國帶來的問題」。

報告也指出，除透過世貿組織外，美國還尋求採取數項策略來讓中國負責，包括與中國舉行雙邊對話、與日本和歐洲等盟國合作，以及重新利用與擴大國內貿易工具，例如利用關稅鼓勵企業減少碳排。

報告中說道：「顯然，還需要加強現有的貿易工具，並需要打造新的貿易工具。中國奉行不公平的政策和做法，是美國數十年前起草許多貿易法規時未考慮到的，因此我們正探索如何升級貿易工具來進行應對。」

美國眾議院日前通過一份全面性的中國競爭法案，將擴大反補貼關稅適用範圍，使其適用在中國企業投資海外生產所獲得的跨境補貼，以防止中國企業藉此規避美國關稅。該法案正在參院審議中。

川普 關稅 貿易協議

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