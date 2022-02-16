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美國卡車司機效法加國模式 將赴華府抗議疫苗接種令

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美國卡車司機效法加拿大模式 將赴華府抗議疫苗接種令

記者顏伶如／綜合報導
圖為2月初加拿大卡車司機抗議疫苗政策而封橋。（路透）
圖為2月初加拿大卡車司機抗議疫苗政策而封橋。（路透）

新聞周刊(Newsweek)16日報導，加拿大卡車司機串聯抗議加國政府疫苗接種規定之後，美國卡車司機決定效法，2月底將在華府集結，訂名為「人民車隊」(People's Convoy)的示威活動，估計有上千名司機參加。

報導指出，美國卡車司機的主要抗議訴求為，聯邦政府的新冠疫苗強制接種令違憲。活動主辦者希望傳達「政府失職、背棄開國元老」等理念，透過臉書(Facebook)發表聲明寫道：「這關係到我們的權利，也關係到未來世世代代的自由」。

「人民車隊」示威活動發起人布拉斯(Brian Brase)15日在臉書影片中說道：「加拿大需要我們幫忙，我們將與加拿大站在一起。」

另一名活動發起人史提爾(Maureen Steele)接受媒體訪問時則說，已經號召到「最棒、最傑出」的人才加入團隊，確保整個抗議車隊的運作暢通無阻。

史提爾說，團隊成員包括物流專家、技師，確認擁有足夠油料，還找來管理顧問公司「典範金融」Exemplar Financial)負責活動募款事宜。

「人民車隊」臉書社團目前擁有9萬4000名成員。布拉斯指出，未來幾天對於示威活動行程將有更多宣布。

另一方面，華盛頓郵報報導，根據黑客組織「公布外洩機密資料」(Distributed Denial of Secrets)本周公布資料，加拿大卡車司機抗議團體「自由車隊」(Freedom Convoy)網路募款所得超過896萬元，52%捐款來自加拿大居民，約有42%捐款來自美國民眾。若以捐款金額來看，數額最高的捐款均來自美國地區。

募款時留下聯絡地址顯示為來自佛羅里達州坦帕灣(Tampa Bay)地區的婦人蕾貝卡‧瓦斯勒(Rebecca Walser)對華盛頓郵報證實，6日在網上捐款5000元給「自由車隊」。她說，捐款動機是「我是個反對強制命令的自由主義者」。

報導指出，62歲俄勒岡州居民南西‧瓦薩(Nancy Vasa)5日透過群眾集資平台GiveSendGo，為給「自由車隊」捐款2000元，捐款理由欄上寫著，對於自由遭受威脅能夠感同深受，「希望上帝保佑我們的卡車司機，讓他們能為我們搶救自由」。

瓦薩接受華盛頓郵報訪問時說，自己是共和黨員，從川普上台之後開始積極參與政治事務。她說：「疫苗強制接種令是製藥大廠大規模謀殺的手段。」

加拿大 疫苗 華盛頓郵報

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