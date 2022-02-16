紐時：拜登下令國家檔案局交出川普白宮訪客紀錄

拜登總統下令國家檔案館和紀錄管理局，必須在15天內將川普任內白宮訪客紀錄交給委員會。(美聯社)

紐約時報16日報導，前總統川普 企圖阻止眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會(House Select Committee)取得檔案的嘗試，再度受挫。拜登 總統已下令國家檔案館和紀錄管理局(National Archives and Records Administration)，必須在15天內將川普任內白宮 訪客紀錄交給委員會。

報導指出，白宮15日已發函國家檔案館和紀錄管理局局長法里洛(David S. Ferriero)，白宮16日上午將知會川普律師團。

根據紐約時報取得信函影本，白宮15日發給法里洛的信函是由白宮法律顧問芮姆(Dana Remus)具名。信中寫道，川普聲稱擁有總統行政特權(executive privilege)，任內白宮訪客紀錄(visitor logs)應予保密，但拜登已駁回川普說詞。

芮姆信中指出，由於狀況緊急，國家檔案館必須在15天之內，把川普任內訪客紀錄交給眾院國會暴動調查委員會。

川普去年以擁有總統行政特權為由，阻止眾院調查委員會取得白宮檔案及文件，就曾被拜登打回票。後來川普狀告聯邦法院，希望避免任內白宮檔案曝光，結果敗訴。

芮姆信中寫道，國家檔案館必須像處理前一批川普任內白宮檔案文件一樣，迅速將白宮訪客紀錄交給眾院調查委員會，以回應國會的迫切需求(compelling need)。

信中指出，總統行政特權的憲法保護，並不適用於阻止國會或社會大眾取得清楚證明企圖顛覆憲法的文件資料。

紐約時報報導，川普這回是否也將訴諸法律，透過提告讓白宮訪客紀錄延後曝光，目前仍不明朗。

拜登與前總統歐巴馬均讓白宮訪客紀錄全面公開，但川普政府2017年4月宣布，白宮訪客紀錄將保密，因為涉及「國家安全」以及「每年數十萬訪客的個人隱私」。報導指出，川普政府將白宮訪克紀錄列為保密，讓外界難以判斷哪些金主、說客及倡議人士曾進到白宮與川普及川普幕僚接觸。