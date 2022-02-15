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美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭15日表示，部分俄軍將在軍演結束後返回基地，俄羅斯國防部也釋出戰車撤離烏克蘭邊境的影像。俄羅斯政府否認任何入侵烏克蘭的計畫，一再指責美國就此發出越來越急迫的警告根本是「歇斯底里」。美聯社
俄羅斯總統普亭15日表示，部分俄軍將在軍演結束後返回基地，俄羅斯國防部也釋出戰車撤離烏克蘭邊境的影像。俄羅斯政府否認任何入侵烏克蘭的計畫，一再指責美國就此發出越來越急迫的警告根本是「歇斯底里」。美聯社

俄羅斯總統普亭15日表示，部分俄軍將在軍演結束後返回基地，俄羅斯國防部也釋出戰車撤離烏克蘭邊境的影像，但美國總統拜登持保留態度，消息人士也向媒體爆料，令美方官員擔憂的是，包含醫療補給在內，俄軍反而正在向前推進到更接近前線，並接獲命令進入開火位置。

根據ABC新聞引述的消息人士說法，包括在該區集結15萬軍力，美方相信俄方現在讓發動快速粗暴入侵烏克蘭的全部要件準備就緒，這也是拜登政府官員為什麼現在一直公開表示俄羅斯可能「隨時」行動的原因。

ABC新聞尤其了解到，俄羅斯總統普亭已告訴手下部隊，準備好2月16日周三行動，但目前仍不清楚他是否已做出攻擊的決定。

俄羅斯政府否認任何入侵烏克蘭的計畫，也一再指責美國就此發出越來越急迫的警告根本是「歇斯底里」。

據報導，消息人士稱美方相信俄羅斯入侵烏克蘭，可能會以針對關鍵基礎設施的電子戰與空中轟炸開場，特種部隊隨後進入首都基輔以斬首烏克蘭政府，並為從白俄羅斯越境的部隊提供再補給，計畫在24至72小時內完成行動。

消息人士亦指，要是俄羅斯攻打烏克蘭，可能不會只針對烏東頓巴斯的一小塊領土，而是一場血腥、粗暴與快速的作戰，目的是推翻烏國總統澤倫斯基的政府與建立一個魁儡政權。據指美方還一直關切澤倫斯基政府反應不夠快，也沒有加強準備應對俄羅斯的潛在入侵，像是把軍力部署到烏東的適當地點。

據指美方官員一直敦促烏方進行更充分準備有兩個月了，但澤倫斯基總統與他的心腹既專注於阻止恐慌，又固執地相信莫斯科不會入侵。

白俄羅斯 烏克蘭 拜登

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