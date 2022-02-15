美在俄烏危機中喊破嗓 盟友挑眉 國內僅共和黨人點讚

美國總統拜登。美聯社

美國與西方盟友正密切關注，俄羅斯 是否確實如其聲明的從烏克蘭 邊境附近撤軍。美國總統拜登 在表示外交斡旋應持續進行之際，依舊緊鑼密鼓宣傳造勢，稱俄羅斯仍然「可能」對烏克蘭發動攻擊，不能掉以輕心。

俄羅斯總統普亭周二在見過德國總理蕭茲後說，莫斯科已經從烏克蘭邊境撤離了部分軍隊，對藉由會談解決與西方的對峙保持開放態度。這是克里姆林宮最近釋出的一連串意向不一的訊號之一，將一整天的外交折衝和軍事行動帶到最高潮。

自從美國認定普亭正認真考慮入侵烏克蘭後，拜登政府開始施壓盟國同意採取制裁方案、發布有關俄羅斯部隊移動的機密訊息，並分享俄方計畫栽贓嫁禍以捏造藉口發動攻擊的情報。

最近幾天，美國還高聲呼籲公民離開烏克蘭、下令外交官撤離基輔、調回培訓烏軍的軍事顧問，並在波蘭和羅馬尼亞增派數千駐軍。拜登示警說，俄軍入侵隨時可能發生。

周二下午，拜登又表示，入侵仍然「非常有可能」，聲稱美國尚未證實俄羅斯正在從邊境地區撤出一些部隊。

拜登在白宮發布的聲明中說：「關於俄羅斯的計畫和局勢的嚴重性，我們對美國人民和整個世界一直維持透明，這樣每個人都能自己看到發生的事。」

但俄羅斯一再否認打算攻擊烏克蘭，用「歇斯底里」形容美方言辭。美國的策略甚至讓部分歐洲親密盟友起了疑心，並導致烏克蘭總統澤倫斯基本周發表了震驚全球市場的諷刺言論。

澤倫斯基周一在錄影講話中說：「他們嚇唬我們會有一場大戰，還預測了入侵時間。我們希望和平，只想透過談判來解決所有問題。」

在巴黎和柏林，官員未曾否認烏克蘭面臨的風險，但他們傳達出來的訊息欠缺美國那樣的緊迫感，甚至敦促謹慎應對。

一位法國高階官員形容美國在搞極限施壓，一位部長懷疑，美國這麼做是出於內政考量。法國總統馬克宏的一位助手堅持，西方不要發表「自我實現」的言論。

在柏林，一位德國高階官員表示，只要普亭沒決定行動，猜測他的計畫是徒勞無功，這位俄羅斯領導人可能自己都還沒想清楚。普亭表示，北約擴張是俄國的國家安全威脅，他尋求來自西方聯盟的安全保障。

拜登政府官員表示，他們的戰略是回應他們所看到的來自俄羅斯日益增加的真實威脅。透過分享俄軍在烏克蘭邊境集結的情報，以及發布潛在嚴厲的經濟制裁清單，美國設法威懾普亭不會入侵烏克蘭。

鑑於俄羅斯尋求隔絕其經濟免於西方制裁影響，美國提出的制裁措施能否有預期效果還不明朗，但它㫓對歐洲經濟的傷害比對美國的大，這也讓一些盟國對於是否全面採用持謹慎態度。

美國政府表示，因為必須保護消息來源和情報取得方式，無法就其主張的內容提供直接證據，但在美情資系統對阿富汗局勢預測表現得荒腔走板之後，這次的分享的訊息引發批評。如果美國傳播的是不良情報，不僅會在歐洲失去信譽，也讓普亭獲悉華府對他所知甚少。

拜登的「退敵之道」是否奏效還需要時間判斷。但在周末公布的CBS News/YouGov民調，只有40%的受訪者贊成拜登處理俄羅斯議題的方式，53%也就是大多數美國人認為美國應該置身事外。反而是美國共和黨人在很大程度上支持拜登戰略——少有人公開質疑白宮提供的情報，包括那些被莫斯科否認的指控。