俄羅斯稱開始撤軍 英國和烏克蘭：眼見為憑

俄羅斯今天表示,部署在烏克蘭 附近地區的部分俄軍部隊結束演習後,已開始返回基地。俄羅斯發言人表示,早說過演習完就會撤回。英國和烏克蘭則稱,要看到全面撤軍才能相信。

路透社報導,目前還不清楚俄軍撤回多少部隊以及後撤多遠。

俄軍先前在烏克蘭的北方、東方與南方集結約13萬大軍,美國與英國當局數天前都曾警告,莫斯科隨時會對烏克蘭發動攻擊。

烏克蘭和英國對於俄軍撤退的消息反應審慎,金融市場則出現激昂慶祝行情。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示,「我們一直在說,部隊完成演習後就會返回他們的基地。這次也是一樣。」

他指控美國四處放話說俄羅斯攻擊在即,火上加油助長危機升高。他還說,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)甚至拿此開玩笑。

培斯科夫告訴記者,「他要求(我們)查看看,有沒有公布俄國 確切要在什麼時候開戰,要精準到幾點開戰。這種消息瘋狂亂傳的情況真令人匪夷所思。」

與美國同聲示警的英國,對撤軍消息反應謹慎。

英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)告訴倫敦廣播電台(LBC):「俄國一直宣稱沒有進攻計畫,但我們必須看到全面撤軍,才能相信那是真的。」

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)也說,只有親眼看到俄軍撤退,才能相信俄國正在緩和緊張情勢。

「我們有一條規矩:別相信你聽到的,要相信你親眼所見。當我們看到(俄軍撤退),就會相信情勢緩和。」

On Russian statements regarding withdrawal of some forces from the Ukrainian border. We in Ukraine have a rule: we don’t believe what we hear, we believe what we see. If a real withdrawal follows these statements, we will believe in the beginning of a real de-escalation.