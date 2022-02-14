我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷愛凌一度跌倒 自由式滑雪坡面障礙賽逆轉奪銀

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

俄烏危機箭在弦上 美批中默不作聲「令人震驚」

中央社／華盛頓14日電
五角大樓發言人柯比14日表示，中國「以沉默支持俄羅斯的作法令人深感震驚」。(歐新社)
五角大樓發言人柯比14日表示，中國「以沉默支持俄羅斯的作法令人深感震驚」。(歐新社)

俄羅斯大軍壓境，西方列強擔心俄國即將入侵前蘇聯加盟國烏克蘭，美國今天稱中國在俄烏情勢緊繃之際保持沉默，令人「深感震驚」。

五角大樓發言人柯比（John Kirby）對記者說：「如果你願意那樣說的話，他們以沉默支持俄羅斯的作法令人深感震驚，坦白說，這會讓歐洲安全局勢更加不穩定。」

柯比說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）計畫明天前往歐洲舉行危機會談。

他說，奧斯汀將在布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）總部召開會議，並造訪波蘭和立陶宛。美國計畫在波蘭增派3000名美軍。

柯比說，奧斯汀將在布魯塞爾與會晤盟邦防長和北約領袖，討論俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍一事。

奧斯汀稍後將赴波蘭會見波蘭總統與國防部長，並前往波維茲空軍基地（Powidz Air Base）視察美國和波蘭軍隊，接著在立陶宛會晤立國領袖，並與立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞國防部長舉行會談。

柯比表示，華府並不認為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已就是否入侵烏克蘭做出「最終決定」，但他「可能會在幾乎或完全沒有警告的情況下採取行動」。

柯比說：「我們仍不認為（普亭）已做出一些最終決定。」

他說：「隨時都有可能展開軍事行動。他完全有可能在幾乎或完全沒有任何警告的情況下採取行動。」

與此同時，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，美方沒有看到俄烏邊境出現明顯的降溫跡象。

普萊斯說：「我們相信外交仍是可行之道。我們認為，仍有機會透過對話和外交解決危機。」

柯比 俄羅斯 國防部

上一則

與強生通話40分鐘 拜登：仍有希望與俄就烏克蘭達協議

延伸閱讀

俄羅斯2/16攻烏？ 普亭親滅火：願續與美國對談

俄羅斯2/16攻烏？ 普亭親滅火：願續與美國對談
澳洲防長：俄攻烏 中恐對台侵略打壓

澳洲防長：俄攻烏 中恐對台侵略打壓
英相強生：烏克蘭加入北約主權權利不能被賣掉

英相強生：烏克蘭加入北約主權權利不能被賣掉
美國防部：俄日日增加駐紮烏克蘭邊界軍隊和戰力

美國防部：俄日日增加駐紮烏克蘭邊界軍隊和戰力

熱門新聞

納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博
Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1