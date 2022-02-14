俄軍快速集結威脅外交官安全 美暫遷基輔大使館

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。美聯社

烏克蘭 情勢緊張，美國14日宣布將暫時關閉基輔大使館，將相關人員移往烏克蘭西部的利沃夫市（Lviv），並維持領務和對烏克蘭政府的外交工作；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，這是因應俄軍快速集結，考量使館人員安全，「重新安頓」美國駐烏克蘭大使館。

國務院上月撤離駐烏外交官眷屬及非必要工作人員，白宮 本月11日要求美國人民48小時內離開烏克蘭，美國又採取一項行動，凸顯戰爭瀕臨爆發邊緣。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士表示，俄羅斯 本周就可能侵略烏克蘭，且美國情報指出，駐烏邊境的俄軍達13萬人，俄羅斯已能無預警攻擊烏克蘭首都基輔在內等城市。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）也說，俄羅斯正強化戰備與後援，擴大軍事行動選項，讓俄軍能長期作戰。

國防部宣布，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）本周將親訪比利時、波蘭和立陶宛，與北約盟友討論應對俄羅斯的軍事威脅，並重申北約「集體防禦」的承諾。

白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會表示，外交大門依據打開，但俄軍集結仍在持續。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）14日呼籲以外交手段解決烏克蘭問題，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）說，烏克蘭只是俄羅斯的安全問題中的一環，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一直都「願意談判」。