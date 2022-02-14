美艦傳侵犯俄領海 俄官員：若再犯準備開火

俄羅斯國防部12日表示，在北太平洋千島群島附近領海發現一艘美國海軍維吉尼亞級潛艦。圖為美國海軍維吉尼亞級潛艦「北達科塔號」2013年的照片。（路透資料照片）

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國 高階軍官今天表示，若有外國軍艦或潛艦非法闖入俄國領海，俄羅斯已經準備好開火。

不過，報導引述總參謀部作戰總局副局長加吉馬戈梅多夫（Stanislav Gadzhimagomedov）的說法表示，只有

「最高層級」能做出攻擊的決定。

2天前，莫斯科當局表示，俄國海軍艦艇在太平洋的俄國海域內驅趕了一艘美軍潛艦，美國則否認在俄國領海執行軍事任務。

俄羅斯國防部 當時表示，俄羅斯海軍驅逐艦「沙波什尼科夫元帥號」（Marshal Shaposhnikov）依計畫進行軍演期間，在北太平洋千島群島（Kuril Islands）附近領海發現一艘美國海軍維吉尼亞級（Virginia class）潛艦。

國防部表示，美國潛艦無視俄方要它浮出水面的要求，沙波什尼科夫元帥號的人員進而「採取適當手段」，讓美方潛艦全速離開。

美俄緊張局勢持續升溫，華府警告，俄國恐會隨時對烏克蘭發動攻擊。儘管俄方確實在烏克蘭邊境集結超過10萬大軍，莫斯科否認有入侵意圖，並指控西方政府不可理喻。

國際傳真社報導，加吉馬戈梅多夫表示，俄方有足夠兵力在黑海和波羅的海抗衡美軍船艦，但現階段在遠東海域則沒有足夠船艦，也沒有計畫這麼做。

近幾周以來，俄國所有的艦隊都投入了大規模軍演，範圍橫跨大西洋、太平洋與地中海。

此外，俄羅斯新聞社（RIA）也引述俄羅斯外交官說法報導，俄國將不會參加14日稍晚的歐洲安全暨合作組織（OSCE）會議。這次會議由波羅的海國家發起，計畫討論白俄羅斯 的「異常軍事行動」。