拜登頻放戰爭消息整到烏克蘭經濟 烏總統不悅

美國最近頻頻釋出消息說俄國即將攻打烏克蘭，已傷害烏克蘭經濟，讓烏克蘭總統澤倫斯基很不高興。（美聯社）

華盛頓郵報報導，美國拜登 政府最近頻頻釋出消息說俄國即將攻打烏克蘭 ，已傷害烏克蘭經濟，讓總統澤倫斯基很不高興。有烏克蘭航點的航空公司保費已因戰雲密布而提高，烏克蘭政府13日決定花費5億9000萬美元補助國內航空公司保費，確保出入境航班不中斷。

烏克蘭政府發表聲明說，「烏克蘭空域仍開放」，多數航空公司正常起降，包括29家有烏克蘭航點的外國航空公司。

荷蘭皇家航空（KLM）12日表示，根據荷蘭政府的「旅行建議更新及全面性安全分析」，即日起暫停飛往烏克蘭的班機。

烏克蘭航空公司SkyUp13日表示，旗下一架班機12日原本載運175名乘客從葡萄牙馬迪拉飛往烏克蘭首都基輔，卻遭到總部在愛爾蘭的飛機出租公司下令不准進入烏克蘭領空，被迫轉降摩爾多瓦。

透過飛行路線追蹤網站觀察飛機飛航情況的新聞網「烏克蘭真理報」報導，13日從基輔起飛的私人飛機和包機數量，是該網站6年前開始觀察航班以來最多，意味烏克蘭菁英正在出走。

烏克蘭不是第一次吃美國虧。紐約時報報導，在美國前總統川普 時期，澤倫斯基曾希望美國支持他談判，好結束2014年來政府軍與俄國主導烏東分離分子之間的戰爭。

不過，當澤倫斯基尋求美國外交支援時，美國烏克蘭問題特使佛克爾卻與川普私人律師朱利安尼合作，不但未與烏東分離分子進行和談，反而要求澤倫斯基調查川普的政敵拜登，後來川普與澤倫斯基通話時更講明要他「幫點小忙」，並暗示如果澤倫斯基不同意，美國就暫緩4億美元軍事援助。川普就是因為「電話門」，於2019年遭眾院彈劾。

此後，澤倫斯基及其核心幕僚對於不是與白宮直接談成的協議不再相信，而且對於美國外交政策體系多少有些鄙視。