烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

烏克蘭總統澤倫斯基（右）14日在基輔會見來訪的德國總理蕭茲（左）。（美聯社）

德國 總理蕭茲14日訪問烏克蘭 ，15日前往莫斯科，繼續調解烏俄危機。德國世界報說，德國將向俄國 提議烏克蘭10年不加入北約的妥協案，但德國官員說，這只是政府內部「構想」，不會正式提出。烏克蘭駐英大使一度也提議烏國可能放棄加入北約以避免俄國入侵，但隨後改口。

蕭茲14日將會見烏克蘭總統澤倫斯基，15日轉往莫斯科和俄國總統普亭會面，希望說服俄國降低情勢。不過，德國官員說，不預期蕭茲此行會有重大突破。

由於俄國提出的緩解緊張條件之一是烏克蘭不得加入北約，德國官員證實，蕭茲和周遭幕僚曾討論烏克蘭10年內不加入北約的方案，但不會在此行提出。

部分分析家預期，俄國最終可能會接受某種折衷協議，避免開戰。某些專家提議，北約可暫時停止東擴或烏克蘭宣布中立，以緩和情勢。

英國廣播公司（BBC）引述烏克蘭駐英國大使普萊斯塔可說法報導，為避免與俄羅斯開戰，烏克蘭可能做出巨大讓步，放棄加入北約的計畫。但這說法隨後遭否認。

普萊斯塔可先前告訴BBC，烏克蘭願意在加入北約這個目標上「有彈性」。俄國總統普亭曾說，烏克蘭加入北約會觸發戰爭。

被問到烏克蘭是否可能改變對於加入北約的立場，普萊斯塔可回答：「可能會，尤其在被威脅、被脅迫、被逼著這麼做時。」

報導發出後，烏克蘭總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫告訴路透，烏克蘭已通過憲法修正案，把加入歐盟和北約作為國家基本方針寫入憲法，烏克蘭會繼續把這個目標視為絕對優先，「大使先生使用彈性這個字眼，我想應該給他機會解釋他的實際想法」。

普萊斯塔可後來澄清，BBC稍早的報導誤會了他的意思，烏克蘭在加入北約這件事上並不會重新考慮自己的立場。

普萊斯塔可說：「我們現在不是北約成員國，為了避免戰爭，我們準備做出許多讓步，這就是我們跟俄國對話時談的事，而讓步跟北約完全無關，烏克蘭憲法明文記載加入北約的目標。」

普萊斯塔可說：「這不是延後我們加入北約的想望。我們說的是，既然我們現在不屬於這個家庭，就必須尋求其他的，例如與英國、美國的雙邊協議。所以除了北約之外，我們在尋求其他安排，讓我們能在目前這特別艱困的時刻存活下來。」