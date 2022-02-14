我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣高端COVID-19疫苗巴拉圭3期解盲 達標並獲EUA

羽生結弦記者會暢談熱愛滑冰 沒有要退休

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

編譯李京倫／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右）14日在基輔會見來訪的德國總理蕭茲（左）。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）14日在基輔會見來訪的德國總理蕭茲（左）。（美聯社）

德國總理蕭茲14日訪問烏克蘭，15日前往莫斯科，繼續調解烏俄危機。德國世界報說，德國將向俄國提議烏克蘭10年不加入北約的妥協案，但德國官員說，這只是政府內部「構想」，不會正式提出。烏克蘭駐英大使一度也提議烏國可能放棄加入北約以避免俄國入侵，但隨後改口。

蕭茲14日將會見烏克蘭總統澤倫斯基，15日轉往莫斯科和俄國總統普亭會面，希望說服俄國降低情勢。不過，德國官員說，不預期蕭茲此行會有重大突破。

由於俄國提出的緩解緊張條件之一是烏克蘭不得加入北約，德國官員證實，蕭茲和周遭幕僚曾討論烏克蘭10年內不加入北約的方案，但不會在此行提出。

部分分析家預期，俄國最終可能會接受某種折衷協議，避免開戰。某些專家提議，北約可暫時停止東擴或烏克蘭宣布中立，以緩和情勢。

英國廣播公司（BBC）引述烏克蘭駐英國大使普萊斯塔可說法報導，為避免與俄羅斯開戰，烏克蘭可能做出巨大讓步，放棄加入北約的計畫。但這說法隨後遭否認。

普萊斯塔可先前告訴BBC，烏克蘭願意在加入北約這個目標上「有彈性」。俄國總統普亭曾說，烏克蘭加入北約會觸發戰爭。

被問到烏克蘭是否可能改變對於加入北約的立場，普萊斯塔可回答：「可能會，尤其在被威脅、被脅迫、被逼著這麼做時。」

報導發出後，烏克蘭總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫告訴路透，烏克蘭已通過憲法修正案，把加入歐盟和北約作為國家基本方針寫入憲法，烏克蘭會繼續把這個目標視為絕對優先，「大使先生使用彈性這個字眼，我想應該給他機會解釋他的實際想法」。

普萊斯塔可後來澄清，BBC稍早的報導誤會了他的意思，烏克蘭在加入北約這件事上並不會重新考慮自己的立場。

普萊斯塔可說：「我們現在不是北約成員國，為了避免戰爭，我們準備做出許多讓步，這就是我們跟俄國對話時談的事，而讓步跟北約完全無關，烏克蘭憲法明文記載加入北約的目標。」

普萊斯塔可說：「這不是延後我們加入北約的想望。我們說的是，既然我們現在不屬於這個家庭，就必須尋求其他的，例如與英國、美國的雙邊協議。所以除了北約之外，我們在尋求其他安排，讓我們能在目前這特別艱困的時刻存活下來。」

烏克蘭 俄國 德國

上一則

與好友普亭長談 芬蘭總統：他氛圍有變 很可能開戰

下一則

拜登頻放戰爭消息整到烏克蘭經濟 烏總統不悅

延伸閱讀

與好友普亭長談 芬蘭總統：他氛圍有變 很可能開戰

與好友普亭長談 芬蘭總統：他氛圍有變 很可能開戰
美烏通話1小時 澤倫斯基邀拜登訪烏克蘭「穩定局勢」

美烏通話1小時 澤倫斯基邀拜登訪烏克蘭「穩定局勢」
邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰攤牌時刻

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰攤牌時刻
「俄會找藉口隨時侵烏」美重申護衛北約「每一吋」領土

「俄會找藉口隨時侵烏」美重申護衛北約「每一吋」領土

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

2022-02-07 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲亞裔女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲亞裔女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠