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奪參院 麥康諾阻川普掌共和黨「盡量排除影響力」

奪參院 麥康諾阻川普掌共和黨「盡量排除影響力」

編譯洪毅／綜合13日電
共和黨內不少重要人物的目標是要盡量減少前總統川普對黨內的影響力，參院共和黨領袖麥康諾扮演重要角色。(Getty Images )
共和黨內不少重要人物的目標是要盡量減少前總統川普對黨內的影響力，參院共和黨領袖麥康諾扮演重要角色。(Getty Images )

民主黨民調不佳，共和黨致力於在今年的期中選舉重奪多數；不過據「紐約時報」報導，共和黨內不少重要人物的目標更是要在奪下多數黨之餘，盡量減少前總統川普對黨內的影響力，而參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)就在其中扮演重要角色。

雖然麥康諾雖然極少在公開場合反對川普，但是不點名批評的意味極為濃厚，例如批評共和黨全國委員會(RNC)譴責反川議員的決定，或大力支持反川派的共和黨人。

例如麥康諾曾說，支持彈劾川普的聯邦參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)若能在初選中獲勝，代表「一些人的支持不能決定結果」；更具針對性的是，對於立場反川的參院共和黨鞭熊恩(John Thune)，麥康諾說他競選連任將「粉碎所有反對他的人」。

紐時取得的錄音更顯示麥康諾私底下的直言，例如在與亞利桑納州長、現在有意競選聯邦參議員的杜西(Doug Ducey)的談話中說，川普「正在失去政治高度」，「不必對初選感到恐懼」；杜西因為拒絕推翻該州2020年的大選結果而被川普盯上。

另一則錄音顯示，麥康諾在與政治獻金捐款者的談話中說，共和黨「在2014年改變策略，不會再有『蠢貨』出馬競選」；消息人士表示，麥康諾在與參院競選人的談話中，不會忌諱於說出川普對共和黨的傷害。

雖然麥康諾支持的候選人中亦不乏川普支持者，但是這些情勢表明，麥康諾希望減少川普對黨內的影響力，而與川普的派系愈發有競爭之勢。

目前雙方各有勝負，例如批評麥康諾直言不諱的川普曾說，他希望支持志在把麥康諾拉下參院共和黨領袖的候選人，甚至希望成為他背書的條件；但是到目前為止，幾乎沒有人願意這樣做。

另一方面，川普依然是民調中，共和黨支持者最擁戴的領袖，且麥康諾希望拉攏參選參議員的對象，例如馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)已表態不會參與競選等。

麥康諾 川普 共和黨

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