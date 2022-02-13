奪參院 麥康諾阻川普掌共和黨「盡量排除影響力」
民主黨民調不佳，共和黨致力於在今年的期中選舉重奪多數；不過據「紐約時報」報導，共和黨內不少重要人物的目標更是要在奪下多數黨之餘，盡量減少前總統川普對黨內的影響力，而參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)就在其中扮演重要角色。
雖然麥康諾雖然極少在公開場合反對川普，但是不點名批評的意味極為濃厚，例如批評共和黨全國委員會(RNC)譴責反川議員的決定，或大力支持反川派的共和黨人。
例如麥康諾曾說，支持彈劾川普的聯邦參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)若能在初選中獲勝，代表「一些人的支持不能決定結果」；更具針對性的是，對於立場反川的參院共和黨鞭熊恩(John Thune)，麥康諾說他競選連任將「粉碎所有反對他的人」。
紐時取得的錄音更顯示麥康諾私底下的直言，例如在與亞利桑納州長、現在有意競選聯邦參議員的杜西(Doug Ducey)的談話中說，川普「正在失去政治高度」，「不必對初選感到恐懼」；杜西因為拒絕推翻該州2020年的大選結果而被川普盯上。
另一則錄音顯示，麥康諾在與政治獻金捐款者的談話中說，共和黨「在2014年改變策略，不會再有『蠢貨』出馬競選」；消息人士表示，麥康諾在與參院競選人的談話中，不會忌諱於說出川普對共和黨的傷害。
雖然麥康諾支持的候選人中亦不乏川普支持者，但是這些情勢表明，麥康諾希望減少川普對黨內的影響力，而與川普的派系愈發有競爭之勢。
目前雙方各有勝負，例如批評麥康諾直言不諱的川普曾說，他希望支持志在把麥康諾拉下參院共和黨領袖的候選人，甚至希望成為他背書的條件；但是到目前為止，幾乎沒有人願意這樣做。
另一方面，川普依然是民調中，共和黨支持者最擁戴的領袖，且麥康諾希望拉攏參選參議員的對象，例如馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)已表態不會參與競選等。
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