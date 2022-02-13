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普亭何以施壓烏克蘭？拜登籌碼夠不夠？專家這樣說

「俄會找藉口隨時侵烏」美重申護衛北約「每一吋」領土

編譯季晶晶／綜合外電
美國說俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭。圖為烏克蘭軍隊受訓的檔案照。路透
美國說俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭。圖為烏克蘭軍隊受訓的檔案照。路透

美國周日表示，俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，並編織出人意料的藉口，美國同時重申為保衛北約「每一吋」領土的承諾。

美國總統拜登的國安顧問蘇利文上美國有線電視新聞網（CNN）《國情咨文》節目表示，俄羅斯現在「隨時」可能展開侵略行動。

蘇利文描述可能的慘烈情況，並敦促美國人立即離開烏克蘭：「如果俄羅斯軍事入侵烏克蘭，很可能從大量飛彈和轟炸開始。地面部隊隨後越過烏克蘭邊境發動猛攻。」他補充說，會有大量平民被戰火所困。

他指出，克里姆林宮在過去10天裡加快了在烏克蘭邊境的軍事集結，俄羅斯目前在該區的態勢可能「非常、非常迅速地發起軍事行動」。

拜登周日與烏克蘭總統澤倫斯基通話大約一小時。澤倫斯基邀請拜登未來幾天訪問基輔，認為有助降低緊張。根據一位烏方高階官員，拜登沒給「正面回應」。

白宮新聞稿沒有提及這項邀請，只說拜登承諾澤倫斯基，「與其他盟友一起，快速果斷地回應俄羅斯對烏克蘭的任何進一步侵略」，以及雙方同意繼續尋求外交和威懾來因應俄羅斯軍事集結的重要性。

德國總理蕭茲在周一前往基輔和莫斯科、準備周二與與普亭會談的前夕，呼籲俄羅斯緩和緊張局勢，並警告如果俄國入侵，將對其實施制裁。一位德國官員表示，柏林不期待會有「具體結果」，但外交很重要。

數家媒體嘗試預測俄羅斯最可能入侵烏克蘭的時機，彭博資訊報導，最快可能16日（周三），儘管俄國堅稱沒有侵略鄰國的計畫。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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