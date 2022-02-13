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美日韓外長聯合聲明 強調台海和平穩定重要性

中央社華盛頓12日專電
南韓外長鄭義溶（左起）、美國國務卿布林肯與日本外相林芳正12日在夏威夷舉行會談後，召開聯合記者會。（美聯社）
南韓外長鄭義溶（左起）、美國國務卿布林肯與日本外相林芳正12日在夏威夷舉行會談後，召開聯合記者會。（美聯社）

美國國務卿布林肯、日本外相林芳正與南韓外交部長鄭義溶12日在夏威夷舉行會談後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平穩定的重要性，譴責北韓近來試射飛彈行動，但也表達對與北韓會談的開放態度。

布林肯（Antony Blinken）、林芳正與鄭義溶今天的會談是美、日、南韓3國外長今年首度面對面會談。會後三方在聯合聲明中強調三邊合作的重要性，也指出3國擁有自由開放、包容的印太地區共同理念，尊重以規則為基礎的國際秩序，並承諾進一步擴大合作關係。

聲明譴責北韓近來多次試射飛彈，並表達對這些行動破壞穩定的關切，也承諾密切合作以實現朝鮮半島完全無核化與持久和平。不過3國外長也強調，對北韓沒有敵意，對與北韓無條件對話持續保持開放的態度。

3國外長也討論俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結，並表示堅定支持烏克蘭主權與領土完整，並承諾密切合作，阻止俄羅斯進一步升高。

聲明也談到對破壞以規則為基礎的國際秩序活動的關注，重申希望建立和平穩定的地區，強烈反對任何試圖改變現狀、加劇地區緊張關係的片面行為，表示對遵守體現聯合國海洋法公約的國際法的支持，並強調台海和平穩定的重要性。

3國外長也強調三邊合作對加強基於規則的經濟秩序與確保印太地區與世界繁榮的重要性，並討論氣候變遷、關鍵供應鏈、加強訊息與網路安全和改善經濟安全的重要性、新興技術創新等議題。

北韓 布林肯 烏克蘭

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