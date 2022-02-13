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加拿大警方強行執法 逮捕阻礙交通要道民眾

中央社加拿大安大略省溫莎市13日綜合外電報導
警方今天在美國與加拿大之間的最繁忙邊界通道附近，驅離並逮捕僅剩為數不多的抗議民眾。(美聯社)
警方今天在美國與加拿大之間的最繁忙邊界通道附近，驅離並逮捕僅剩為數不多的抗議民眾。(美聯社)

警方今天在美國與加拿大之間的最繁忙邊界通道附近，驅離並逮捕僅剩為數不多的抗議民眾，致力於終結因不滿防疫管制而爆發的抗爭。

美聯社報導，加拿大警方在首都渥太華設立聯合指揮中心。連日來的抗爭已癱瘓渥太華市中心，惹怒對於警方執法不力而深感失望的民眾，並使得總理杜魯多（Justin Trudeau）承受莫大壓力。

而癱瘓渥太華的抗爭引發加拿大全境及其他國家的響應，法國、紐西蘭與荷蘭也相繼爆發類似車隊堵塞交通要道的抗議行動，美國國土安全部警告，卡車車隊疑似在美國境內集結。

加拿大溫莎市（Windsor）指出，破曉後在連接美國底特律與溫莎市的大使大橋（Ambassador Bridge）附近，逮捕數名抗議民眾，並且拖吊數輛車。溫莎市是加拿大的汽車業重鎮。

目前還不清楚大使大橋將於何時恢復通車，不過溫莎市長表示，他希望就在今天，溫莎市警方則說，他們將在抗議民眾集結的區域繼續執法，並且對於違法行動零容忍，呼籲大眾避開警方執法的區域。

經過警方昨天勸說民眾駛離他們的卡車及各型車輛後，目前還有少數抗爭者不願離去。這些抗議民眾以車輛封阻往來美加兩國的交通要道，這條經濟命脈承載了兩國逾25%的出口商品。

根據警方估算，昨天聚集在渥太華的抗議民眾達到4000人，過去數個周末也是如此，反對強制疫苗接種的民眾自今年元月底在渥太華市中心紮營以來，他們到處流竄並大聲喧囂。

一些渥大華民眾舉舉標語希望抗議能夠結束。(美聯社)
一些渥大華民眾舉舉標語希望抗議能夠結束。(美聯社)

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