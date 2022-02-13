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傳俄國計畫16日入侵烏克蘭 美國安顧問、國防部避談

中央社華盛頓13日綜合外電報導
國安顧問蘇利文不願多談情報機構是否認為俄國考慮16日發動攻擊。(美聯社)
國安顧問蘇利文不願多談情報機構是否認為俄國考慮16日發動攻擊。(美聯社)

國安顧問蘇利文今天表示，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，但他不願多談情報機構是否認為俄國考慮16日發動攻擊。國防部發言人柯比也表示，無法證實俄國計畫16日入侵的報導。

影片來源：YouTube CNN

NatSec Daily引述知情人士報導，總統拜登（Joe Biden）在11日長達1小時的電話會議中告訴西方領袖，在烏克蘭邊界集結大軍的俄羅斯會在16日發動進攻。

美國政治新聞機構Politico也從多名美國官員方面證實，俄羅斯最快將在16日對烏克蘭發動實體攻擊。華府告訴盟國，最初可能由一連串飛彈攻擊和網路攻擊揭開序幕。

路透報導，蘇利文（Jake Sullivan）接受有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目訪問時表示，美國將持續與世界分享情資，不讓俄國能夠藉著所謂「假旗行動」（false-flag operation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動），展開對烏克蘭的攻勢。

對於有報導傳出美國情報機構認為俄國考慮16日發動攻擊一事，蘇利文不願多談。他表示：「我們無法完美預測日期，但我們一直說如今在可能時期內，如今俄國隨時可能對烏克蘭展開入侵行動，大規模軍事行動。這包括（冬季）奧運結束前的未來一周。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）在臉書上貼文說，澤倫斯基今天稍後將與拜登通話，「討論安全情勢與持續進行的外交降溫努力」。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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